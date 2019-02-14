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11:26 (мск), источник: Р-Спорт

Грей оправдан по делу о нападении на женщину в Лас-Вегасе

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Форвард клуба английской футбольной премьер-лиги «Уотфорд» Андре Грей признан невиновным по делу о нападении на британку в ночном клубе в США, сообщает Би-би-си.

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Источник: AP 2019

Инцидент произошел в Лас-Вегасе в мае прошлого года. Грею было предъявлено обвинение в нанесении побоев — преступлении, которое предусматривает наказание до шести месяцев тюремного заключения.

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Футболист не присутствовал на заседании суда в среду. Потерпевшая Кэтрин Пегман сообщила суду, что футболист в ночном клубе схватил ее за волосы, а его друг вылил на нее напиток. Она также заявила, что Грей несколько раз звонил ей, чтобы принести извинения. Судья признал форварда невиновным.

Грей ранее защищал цвета нескольких английских клубов, в том числе «Брентфорда» и «Бернли», за «Уотфорд» он выступает с 2017 года. В текущем сезоне Грей забил пять голов в 18 матчах за клуб во всех турнирах.

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