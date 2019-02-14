Грей оправдан по делу о нападении на женщину в Лас-Вегасе
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Форвард клуба английской футбольной
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Форвард клуба английской футбольной
Инцидент произошел в
Футболист не присутствовал на заседании суда в среду. Потерпевшая Кэтрин Пегман сообщила суду, что футболист в ночном клубе схватил ее за волосы, а его друг вылил на нее напиток. Она также заявила, что Грей несколько раз звонил ей, чтобы принести извинения. Судья признал форварда невиновным.
Грей ранее защищал цвета нескольких английских клубов, в том числе «Брентфорда» и «Бернли», за «Уотфорд» он выступает с 2017 года. В текущем сезоне Грей забил пять голов в 18 матчах за клуб во всех турнирах.