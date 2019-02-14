Грей оправдан по делу о нападении на женщину в Лас-Вегасе

Источник: AP 2019

Инцидент произошел в Лас-Вегасе в мае прошлого года. Грею было предъявлено обвинение в нанесении побоев — преступлении, которое предусматривает наказание до шести месяцев тюремного заключения.

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Футболист не присутствовал на заседании суда в среду. Потерпевшая Кэтрин Пегман сообщила суду, что футболист в ночном клубе схватил ее за волосы, а его друг вылил на нее напиток. Она также заявила, что Грей несколько раз звонил ей, чтобы принести извинения. Судья признал форварда невиновным.