"Нормальные футболисты в Казахстан не поедут?". А кто тогда обыгрывал БАТЭ?

Возможно, лет пять-десять назад, а то и раньше, так и было на самом деле, но сейчас уровень некоторых казахстанских клубов серьезно подрос, пускай за счет легионеров, но все равно подрос. В этой связи достаточно вспомнить, как в сезонах 2002/02 и 2003/04 «Атырау» играл в квалификации Кубка УЕФА, уступив по всем статьям словацкому «Матадору» (0:0, 0:2) и болгарскому «Левски» (1:4, 0:2). «Нефтяники» с трудом переходили центр поля, их «возили» как будто ребят из какой-нибудь ДЮСШ. Сейчас ситуация иная, на международной арене тон задает «Астана», речь, конечно, идет о регулярных попаданиях клуба в групповые этапы еврокубков в последние годы, что уже само по себе считается серьезным достижением для отечественного футбола. Если новые руководители удержат столичную команду на плаву, то она в дальнейшем уже будет стремиться не только попасть в основную сетку турнира, но и выйти в плей-офф.

Свою состоятельность на евроарене должен в скором времени доказать «Кайрат», алматинцам в предыдущих сезонах явно не везло, а где-то они сами сплоховали, как в играх против «Бордо» и «Сигмой». Но думается, рано или поздно их прорвет. Также о себе способны заявить «Ордабасы» и «Тобол», серьезно укрепляющиеся в текущее межсезонье. Во всяком случае, они не будут слабее многих белорусских клубов. Разве что им могут оказать серьезное сопротивление БАТЭ да «Динамо-Минск».

Ну, и не лишне будет напомнить, что белорусский гранд БАТЭ был выбит карагандинским «Шахтером» на стадии второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2013/14 (1:0, 1:0), а позже борисовский клуб познал горечь поражения в играх с «Астаной» в раунде плей-офф Лиги Европы-2016/17 (2:0, 2:2).

Что же до того, что «нормальные футболисты в Казахстан не поедут», то местным болельщикам стоит обратить внимание на тот факт, что в чемпионате Беларуси выступают бывшие игроки КПЛ, их количество с каждым сезоном растет. А это Игорь Шитов, Александр Макась, Сергей Концевой, Сергей Кисляк, Филипп Рудик, Роберт Примус, Александр Быченок, Лассина Дао, Павел Кирильчик, Юлиус Сзоке и другие. Недавно в «Витебск» перебрался экс-форвард «Шахтера» и «Тараза» Максим Фещук. О чем это говорит? Что эти игроки не выдержали конкуренции и вынуждены были в разное время где-то трудоустроиться, а местом их продолжения карьеры как ни странно становился белорусский чемпионат. Были бы они конкурентоспособны в КПЛ, с ними пролонгировали бы соглашения. Это естественно не значит, что чемпионат Беларуси — дно, напротив, там есть интересные исполнители, которые продолжат приезжать в Казахстан, но уровень белорусской лиги уж точно не выше казахстанской.

Единственное, с чем не поспоришь, это с инфраструктурой. В Беларуси с этим если не полный порядок, то уделяют этому вопросу должное внимание, чего не скажешь о наших многострадальных полях. Сейчас в Казахстанской федерации футбола подумывают не давать допуск клубам, не вкладывающим средства в развитие своих баз и поддержание полей надлежащим образом. Есть надежда, что этим шагом КФФ заставит клубы хоть немного поднять уровень инфраструктуры, поскольку негоже тем же «Атырау», «Шахтеру» и другим командам начинать сезон на резервных стадионах. Сдвинется дело с мертвой точки в этом отношении, казахстанский футбол сможет постепенно уйти вперед от белорусского.

Да, бывало, что в Казахстан приезжали второсортные легионеры, но сейчас клубы стараются подписывать более-менее добротных игроков, а попали ли они в свою команду — другой вопрос. Хотя, как говорится, совершенству нет предела.

Отметим, что футбольный сезон в Казахстане откроется 3 марта, когда за Суперкубок страны сыграют чемпион КПЛ «Астана» и обладатель Кубка — алматинский «Кайрат».

Первый тур национального чемпионата пройдет 9—10 марта . Встретятся «Кайсар» — «Атырау», «Тобол» — «Иртыш», «Кайрат» — «Тараз», «Ордабасы» — «Шахтер», «Астана» — «Актобе», «Жетысу» — «Окжетпес».