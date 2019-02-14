Подешевели, или кто из новичков КПЛ-2019 сильно потерял в трансферной стоимости

1. Рохер Каньяс («Иртыш»)

Когда 28-летний колумбиец переходил из «Сибири» в карагандинский «Шахтер» в 2012 году, его стоимость оценивалась всего в 100 тысяч евро. За шесть сезонов в КПЛ он подорожал до двух миллионов. В начале прошлого года при переходе из «Ордабасы» в солигорский «Шахтер» хавбек стоил 1,7 миллиона. В «Иртыш» он перешел в январе уже со стоимостью в 1 миллион — с уценкой 41,2 процента.

2. Мохаммед Рабиу («Кайрат»)

В 2015 году максимальная трансферная стоимость 29-летнего ганца достигала 3,5 миллиона евро. Летом прошлого года, когда он возобновил карьеру в «Анжи» после серьезной травмы колена, ценник на него установился на отметке в 1,2 миллиона. В феврале он переходил в «Кайрат» с пониженной стоимостью в 50 процентов — 600 тысяч.

3. Ненад Адамович («Жетысу»)

30-летний сербский новичок семиреченцев сейчас оценивается в 350 тысяч евро, а стоил ранее 800 тысяч, то есть подешевел на 56,3 процента. Но за профессиональную карьеру, тянущуюся с 2007 года, его трансферная стоимость не доходила и до 1 миллиона.

Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.