Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Генк
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Цюрих
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
8«Нечего скрывать»: российские спортсмены в уникальной фотосессии
14Еврофутбол: «Реал» победил «Атлетико», «Челси» проиграл 0:6
13:33 (мск), источник: Vesti.kz

Подешевели, или кто из новичков КПЛ-2019 сильно потерял в трансферной стоимости

Нынешние новички казахстанских клубов ранее стоили дороже, но за последний год сдали в трансферной стоимости, тройку самых подешевевших легионеров текущего межсезонья представляет корреспондент Vesti.kz со ссылкой на данные авторитетного издания Transfermarkt.

Наверх

1. Рохер Каньяс («Иртыш»)
Когда 28-летний колумбиец переходил из «Сибири» в карагандинский «Шахтер» в 2012 году, его стоимость оценивалась всего в 100 тысяч евро. За шесть сезонов в КПЛ он подорожал до двух миллионов. В начале прошлого года при переходе из «Ордабасы» в солигорский «Шахтер» хавбек стоил 1,7 миллиона. В «Иртыш» он перешел в январе уже со стоимостью в 1 миллион — с уценкой 41,2 процента.

2. Мохаммед Рабиу («Кайрат»)
В 2015 году максимальная трансферная стоимость 29-летнего ганца достигала 3,5 миллиона евро. Летом прошлого года, когда он возобновил карьеру в «Анжи» после серьезной травмы колена, ценник на него установился на отметке в 1,2 миллиона. В феврале он переходил в «Кайрат» с пониженной стоимостью в 50 процентов — 600 тысяч.

3. Ненад Адамович («Жетысу»)
30-летний сербский новичок семиреченцев сейчас оценивается в 350 тысяч евро, а стоил ранее 800 тысяч, то есть подешевел на 56,3 процента. Но за профессиональную карьеру, тянущуюся с 2007 года, его трансферная стоимость не доходила и до 1 миллиона.

Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.

Руслан Ошуров  .

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Кто станет конкурентом хавбека сборной Казахстана Зайнутдинова за место в составе "Ростова"
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры
Скончался тренер МЮ, воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза
Почему возвращение Виктора Ана — большая ошибка (фото)
Капитан «Реала» рискует пролететь мимо четвертьфинала ЛЧ
Тренеру «Ливерпуля» предъявили обвинения за критику арбитра
Головин в ближайшие сутки вернется к тренировкам в общей группе
Прогноз: «Краснодар» и «Байер» не уйдут без голов в матче ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь