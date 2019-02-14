Скончался тренер МЮ, воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза

Источник: AP 2019

«Мы крайне опечалены новостью о том, что бывший тренер молодежной команды Эрик Харрисон вчера ушел из жизни», — говорится в сообщении.

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Харрисон начал сотрудничество с «МЮ» в 1981 году. В 1992-м он привел команду, в составе которой играли Бекхэм, Гиггз, Ники Батт и Гари Невилл, к победе в молодежном Кубке Англии по футболу. В 1995 году «Юнайтед» еще раз завоевал трофей, капитаном команды являлся Фил Невилл.

Впоследствии эти футболисты составили костяк основной команды манкунианцев, которой руководил Алекс Фергюсон. С 1996 по 2003 год «МЮ» шесть раз стал чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок Англии, в 1999 году выиграл Лигу чемпионов.