Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Генк
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Цюрих
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
8«Нечего скрывать»: российские спортсмены в уникальной фотосессии
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
13:09 (мск), источник: Р-Спорт

Скончался тренер МЮ, воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бывший тренер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Эрик Харрисон, за которую выступали Дэвид Бекхэм и Райан Гиггз, умер в возрасте 81 года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Наверх
Источник: AP 2019

«Мы крайне опечалены новостью о том, что бывший тренер молодежной команды Эрик Харрисон вчера ушел из жизни», — говорится в сообщении.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Харрисон начал сотрудничество с «МЮ» в 1981 году. В 1992-м он привел команду, в составе которой играли Бекхэм, Гиггз, Ники Батт и Гари Невилл, к победе в молодежном Кубке Англии по футболу. В 1995 году «Юнайтед» еще раз завоевал трофей, капитаном команды являлся Фил Невилл.

Впоследствии эти футболисты составили костяк основной команды манкунианцев, которой руководил Алекс Фергюсон. С 1996 по 2003 год «МЮ» шесть раз стал чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок Англии, в 1999 году выиграл Лигу чемпионов.

«Он помог игрокам сформировать характер, подготовил их к будущему. Он внес невероятный вклад в футбол, и речь идет не только о “МЮ”. Когда я пришел в клуб в качестве главного тренера, мне повезло, что Эрик отвечал за развитие молодых игроков», — сказал Фергюсон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры
Почему возвращение Виктора Ана — большая ошибка (фото)
Капитан «Реала» сознался в намеренном нарушении правил
Тренеру «Ливерпуля» предъявили обвинения за критику арбитра
Фанаты «Динамо» и «Айнтрахта» устроили драку в центре Киева
Прогноз: «Краснодар» и «Байер» не уйдут без голов в матче ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь