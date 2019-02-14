«Окжетпес» просматривает форварда из Франции

Беэ начал свою карьеру во французском «Монпелье». Проведя пять лет в молодежной команде, он переехал в Германию и присоединился к немецкому «Гамбургу». Через полгода вернулся обратно.

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С 2008 года выступал за молодежную команду «Генгама». В 2009 году перешел в «Кассис Карнуа», который выступал в третьем по величине дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

В 2010 перебрался в «Ле-Манс», а спустя еще два года уехал в Россию и подписал контракт с владивостокским «Лучом», за который провел восемь матчей и забил один гол. По окончании сезона покинул команду, по причине вылета во Второй дивизион, где запрещено выступать иностранным игрокам.

Зимой 2013 года Беэ подписал контракт с тайским клубом «БЕК Теро Сасана» из города Бангкок, но спустя полгода покинул команду. Спустя полтора года отсутствия места работы, вернулся во Францию и подписал контракт с местным клубом «Тулон».

Летом 2016 года Жонатану пришло предложение из чемпионата Сингапура, от клуба «Варриорс». В дебютном сезоне за сингапурский клуб провел 26 матчей и забил 19 голов, расположившись по итогам сезона на второй строчке в списке лучших бомбардиров чемпионата.