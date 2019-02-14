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14:48 (мск), источник: Р-Спорт

Лишенный капитанства Икарди пропустит матч с «Сампдорией»

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Аргентинский футболист миланского «Интера» Мауро Икарди, ранее лишенный в клубе капитанской повязки, пропустит из-за травмы ближайший матч чемпионата Италии против «Сампдории», сообщает Calciomercato.it.

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Источник: Reuters

По информации портала, нападающий выбыл из строя из-за проблем с лодыжкой и не сможет восстановиться к матчу против генуэзской команды, который пройдет в воскресенье, 17 февраля.

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При этом отмечается, что Икарди первым приехал на тренировочную базу команды в четверг, но на поле не вышел и вместо этого проходил физиотерапию в связи с травмой лодыжки. Ранее стало известно, что аргентинец отказался от участия в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против венского «Рапида» после того, как был лишен звания капитана команды.

В среду по решению руководства «Интера» новым капитаном «нерадзурри» был назначен вратарь Самир Ханданович. По информации итальянских СМИ, Икарди был лишен повязки после того, как переговоры о продлении контракта с клубом, которые вела его супруга и агент Ванда Нара, зашли в тупик.

В текущем сезоне Икарди, выступающий за «Интер» с 2013 года, забил 15 голов в 28 матчах во всех турнирах.

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