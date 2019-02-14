Трансферы в Китай никуда не делись. Просто они стали разумнее
Вечеринка продолжается.
Вечеринка продолжается.
В Европе всегда смотрят с опасением на любую растущую силу. С футболом всё то же самое. Наверное, тут будет честно провести аналогию с той жаждой стабильности, которой питаются телезрители программ с первых кнопок. Ведь если
В 2015-м в Китае решили вложить в футбол огромные деньги. Настолько, что
Угроза быстро сошла на нет, и поток денег сильно уменьшился. Можете убедиться в этом чуть ниже — там траты китайских клубов за последние пять лет. Цифры, само собой, приблизительные.
2014/15: 145 млн евро.
2015/16: 418 млн евро.
2016/17: 538 млн евро.
2017/18: 140 млн евро.
2018/19: 180 млн евро.
Как видно из этих данных, пик пришёлся на два сезона. В 2015-м рынок взорвал Алекс Тейшейра, который уехал из «Шахтёра» за 50 млн евро. Потом был Рамирес почти за 30. Тогда же туда поехал Джексон Мартинес примерно за 40 и впервые рванул в Азию Паулиньо, который потом будет долго метаться
Собственно, этих двух лет китайцам хватило, чтобы перестать сходить с ума. С тех пор суммарные затраты клубов составляют 140−180 млн евро — чуть больше цифр РПЛ. Лимит, культура, низкий уровень местных футболистов — на это есть множество причин, которые были описаны не один раз.
Так вот, к чему это — в Китае никто не забил на футбол. Всё так же дяди в костюмах продолжают вкладывать крупные по местным меркам деньги — просто не так оголтело. И куда более разумно. Возьмём прошлый год.
За символическую компенсацию «Барсе» в страну приехал доигрывать Маскерано (в возрасте Маркизио). «Бейцзинь Гуан» купил 26-летнего Бакамбу — уж точно не ради хайпа. Понятно, что стоимость была выше рыночной (не очень сильно), но у парня в этом сезоне 19+4 по системе «гол+пас». В 23 матчах. Куплены несколько футболистов «Атлетико» Карраско и Гайтан — тоже за умеренные деньги.
В этом году тенденция к оздоровлению продолжилась. Ниже — пять главных переходов в китайскую суперлигу этой зимы.
Паулиньо («Барселона» — «Гуанчжоу Эвергранд») — 40 млн евро.
Андерсон Талиска («Бенфика» — «Гуанчжоу Эвергранд») — 19,2 млн евро.
Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед» — «Шандунь Лунэн») — 12 млн евро.
Эдер («Интер» — «Цзянсу Сунин») — 5,7 млн евро.
Мусса Дембеле («Тоттенхэм» — «Гуанчжоу Фули») — 5,5 млн евро.
Понятно, что крупные трансферы в Китай автоматически означает увесистую зп. Миллионов десять минимум. И переплату за трансфер — покруче той, что просят обычно у русских. Но,
С переходами, кстати, ещё не всё — в ближайшее время должны объявить об уходе из «Наполи» Марека Гамшика в «Далянь Ифань».
Максим Ерёмин