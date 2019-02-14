Трансферы в Китай никуда не делись. Просто они стали разумнее

Источник: AP 2019

В Европе всегда смотрят с опасением на любую растущую силу. С футболом всё то же самое. Наверное, тут будет честно провести аналогию с той жаждой стабильности, которой питаются телезрители программ с первых кнопок. Ведь если кто-то нашёл потенциал для условий получше, значит, твоя продуманная система может быстро оказаться невостребованной.

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В 2015-м в Китае решили вложить в футбол огромные деньги. Настолько, что топ-футболисты поехали на восток, не дожидаясь пенсионного возраста. Такой подход многим не понравился, и его стали жёстко демонизировать. Пример «Ман Сити» на этом фоне уже не казался таким уж неправильным. В 2017-м Сергей Прядкин заявил, что Китай — угроза для европейского футбола. Примерно те же настроения были в Европе.

Угроза быстро сошла на нет, и поток денег сильно уменьшился. Можете убедиться в этом чуть ниже — там траты китайских клубов за последние пять лет. Цифры, само собой, приблизительные.

2014/15: 145 млн евро.



2015/16: 418 млн евро.



2016/17: 538 млн евро.



2017/18: 140 млн евро.



2018/19: 180 млн евро.

Как видно из этих данных, пик пришёлся на два сезона. В 2015-м рынок взорвал Алекс Тейшейра, который уехал из «Шахтёра» за 50 млн евро. Потом был Рамирес почти за 30. Тогда же туда поехал Джексон Мартинес примерно за 40 и впервые рванул в Азию Паулиньо, который потом будет долго метаться туда-сюда.

В 2016-м тоже всё объяснимо: Халк с Витселем, Оскар, Тевес. Последний ещё и получил бешеную зарплату — одну из самых высоких в мире (если не самую).

Собственно, этих двух лет китайцам хватило, чтобы перестать сходить с ума. С тех пор суммарные затраты клубов составляют 140−180 млн евро — чуть больше цифр РПЛ. Лимит, культура, низкий уровень местных футболистов — на это есть множество причин, которые были описаны не один раз.

Так вот, к чему это — в Китае никто не забил на футбол. Всё так же дяди в костюмах продолжают вкладывать крупные по местным меркам деньги — просто не так оголтело. И куда более разумно. Возьмём прошлый год.

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За символическую компенсацию «Барсе» в страну приехал доигрывать Маскерано (в возрасте Маркизио). «Бейцзинь Гуан» купил 26-летнего Бакамбу — уж точно не ради хайпа. Понятно, что стоимость была выше рыночной (не очень сильно), но у парня в этом сезоне 19+4 по системе «гол+пас». В 23 матчах. Куплены несколько футболистов «Атлетико» Карраско и Гайтан — тоже за умеренные деньги.

В этом году тенденция к оздоровлению продолжилась. Ниже — пять главных переходов в китайскую суперлигу этой зимы.

Паулиньо («Барселона» — «Гуанчжоу Эвергранд») — 40 млн евро.



Андерсон Талиска («Бенфика» — «Гуанчжоу Эвергранд») — 19,2 млн евро.



Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед» — «Шандунь Лунэн») — 12 млн евро.



Эдер («Интер» — «Цзянсу Сунин») — 5,7 млн евро.



Мусса Дембеле («Тоттенхэм» — «Гуанчжоу Фули») — 5,5 млн евро.

Классные же трансферы. Прибавьте тот факт, что местным клубам в этом сезоне удалось заработать. Например, на продаже Роджера Мартинеса в «Вилльяреал» (в районе 15).

Понятно, что крупные трансферы в Китай автоматически означает увесистую зп. Миллионов десять минимум. И переплату за трансфер — покруче той, что просят обычно у русских. Но, во-первых, из-за лимита на легионеров таких зарплат (и переходов) в одной команде априори не может быть много. А во-вторых, согласитесь, что всё это больше не похоже на истеричный шопинг богачей, которые решили поиграть в футбольный менеджер.

С переходами, кстати, ещё не всё — в ближайшее время должны объявить об уходе из «Наполи» Марека Гамшика в «Далянь Ифань».