Бывший лидер и капитан казахстанской команды сменил клуб в межсезонье

С 2014 по 2017 год Шимкович защищал цвета «Тобола». Австриец был одним из лидеров и капитаном команды, за которую провел 87 игр в КПЛ и забил 18 голов при 16 голевых передачах.

Но после трех успешных сезонов в костанайском клубе Шимкович стал меньше получать игрового времени (всего шесть игр весной из-за травмы колена) и в июне 2017-го согласился на переход в «Актобе». Контракт заключил до конца 2018 года, но уже во второй игре получил перелом руки. Несмотря на это, сумел восстановиться и до конца сезона провести 14 игр, в которых забил шесть голов и сделал три ассиста. По завершении чемпионата перебрался в Литву.