Бывший лидер и капитан казахстанской команды сменил клуб в межсезонье
Известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Тобол» и «Актобе» австриец Томаш Шимкович сменил клубную прописку в межсезонье, передает корреспондент Vesti.kz.
Известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Тобол» и «Актобе» австриец Томаш Шимкович сменил клубную прописку в межсезонье, передает корреспондент Vesti.kz.
31-летний австрийский полузащитник перешел из литовского «Жальгириса» в латвийский РФШ. При этом подробности о деталях личного контракта не разглашаются.
В прошлом сезоне Шимкович с «Жальгирисом» финишировал на втором месте, проиграв чемпионскую гонку «Судуве», которую возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин.
С 2014 по 2017 год Шимкович защищал цвета «Тобола». Австриец был одним из лидеров и капитаном команды, за которую провел 87 игр в КПЛ и забил 18 голов при 16 голевых передачах.
Но после трех успешных сезонов в костанайском клубе Шимкович стал меньше получать игрового времени (всего шесть игр весной
Отметим, что чемпионат Латвии 2019 года стартует 9 марта. В предыдущем сезоне РФШ (Рижская футбольная школа) стала бронзовым призером страны.