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15:26 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший лидер и капитан казахстанской команды сменил клуб в межсезонье

Известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Тобол» и «Актобе» австриец Томаш Шимкович сменил клубную прописку в межсезонье, передает корреспондент Vesti.kz.

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31-летний австрийский полузащитник перешел из литовского «Жальгириса» в латвийский РФШ. При этом подробности о деталях личного контракта не разглашаются.

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В прошлом сезоне Шимкович с «Жальгирисом» финишировал на втором месте, проиграв чемпионскую гонку «Судуве», которую возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин.

С 2014 по 2017 год Шимкович защищал цвета «Тобола». Австриец был одним из лидеров и капитаном команды, за которую провел 87 игр в КПЛ и забил 18 голов при 16 голевых передачах.

Но после трех успешных сезонов в костанайском клубе Шимкович стал меньше получать игрового времени (всего шесть игр весной из-за травмы колена) и в июне 2017-го согласился на переход в «Актобе». Контракт заключил до конца 2018 года, но уже во второй игре получил перелом руки. Несмотря на это, сумел восстановиться и до конца сезона провести 14 игр, в которых забил шесть голов и сделал три ассиста. По завершении чемпионата перебрался в Литву.

Отметим, что чемпионат Латвии 2019 года стартует 9 марта. В предыдущем сезоне РФШ (Рижская футбольная школа) стала бронзовым призером страны.

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