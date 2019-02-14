Экс-агент Икарди: Мауро уже не управляет своей судьбой, всё худшее ещё впереди
Аблан Морено, бывший агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, прокомментировал последние события вокруг игрока.
Аблан Морено, бывший агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, прокомментировал последние события вокруг игрока.
«Мауро изменился, и вместе с ним изменились его мышление и взгляды. Со стороны это кажется очевидным. Честно говоря, я этого ожидал, и думаю, всё худшее ещё впереди. “Интер” поступил правильно, лишив его повязки. Учитывая поведение его окружения, клуб повёл себя соответствующе.
Когда я представлял интересы Мауро, все вопросы решались на профессиональном и к тому же менее публичном уровне. Сейчас Икарди уже не управляет своей судьбой. Ему стоит быть осторожнее, потому что “Интер” дал понять всем клубам в мире, что у этого игрока есть проблемы. Это очень сильный посыл. Я не считаю Мауро своим другом. Он показал, что я значу для него, когда отказался от меня после появления Ванды. Думаю, тот выбор отразился на его карьере. При мне он носил футболки “Барселоны” и “Интера”. Всё, что происходит дальше, — следствие его поступков», — цитирует Морено Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com.