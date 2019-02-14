Бэйл может быть дисквалифицирован за жест после взятия ворот «Атлетико» (видео)
На 74-й минуте матча «Атлетико» — «Реал» (1:3) нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл забил третий мяч своей команды.
На 74-й минуте матча «Атлетико» — «Реал» (1:3) нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл забил третий мяч своей команды.
Бэйл отпраздновал гол в ворота «Атлетико» оскорбительным жестом. Матч прошел 9 февраля на стадионе «Атлетико» — «Ванда Метрополитано».
Как сообщает AS, Ла Лига рассмотрит поведение Бэйла. Нападающему грозит дисквалификация от одного до трех матчей.
|Диего Симеоне
|Сантьяго Солари
|Антуан Гризманн(Анхель Корреа)
|25′
|Каземиру
|16′
|Серхио Рамос
|42′
|Гарет Бэйл(Лука Модрич)
|74′
|13
|Ян Облак
|25
|Тибо Куртуа
|4
|Сантьяго Ариас
|2
|Даниэль Карвахаль
|21
|Люка Эрнандез
58′
|23
|Серхио Регилон
64′
|2
|Диего Годин
|4
|Серхио Рамос
|24
|Хосе Хименес
41′
|5
|Рафаэль Варан
|5
|Томас Партей
62′80′
|10
|Лука Модрич
66′
|8
|Ньигес Сауль
72′
|17
|Лукас Васкес
22′
|7
|Антуан Гризманн
24′
|14
|Каземиру
|10
|Анхель Корреа
65′
|8
|Тони Кроос
84′
|14
|Родриго Эрнандес
|24
|Дани Себальос
|11
|Тома Лемар
59′
|9
|Карим Бензема
89′
|23
|Виктор Мачин Перес Витоло
|7
|Мариано Диас
|22
|Альваро Мората
68′71′
|28
|Винисиус Жуниор
57′
|9
|Никола Калинич
|11
|Гарет Бэйл
|7
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)