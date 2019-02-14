Российский защитник Илья Гультяев стал игроком «Гомеля»

Футболист три раза выигрывал чемпионат дублеров в составе московского «Спартака». В 2009 году Илья Гультяев перешел в «Томь», где сыграл 78 матчей и забил 2 гола. 30-летний игрок защищал цвета «Уфы», «Нефтехимика», «Енисея», «Тосно», «Тамбова», а последним клубом в карьере защитника был армянский «Бананц».