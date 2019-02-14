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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий — о проблемах «Витесса»: Паники нет — я не девочка, и мне не 16 лет

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выразил уверенность, что у него нет предпосылок для паники, а также назвал главные проблемы команды в последних матчах.

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Источник: РИА "Новости"

«Паника? Конечно, нет. Какие для неё могут быть предпосылки? Я не девочка, и мне не 16 лет. За свою карьеру я пережил сотни моментов, которые были гораздо сложнее этого. Нам не хватало везения у ворот соперников, к тому же мы совершали ошибки. В какие-то моменты команде не хватало концентрации, но думаю, это случайность. Мы продолжаем придерживатьс своей философии и делаем всё, чтобы улучшить игру и исправить положение как можно быстрее», — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.

«Витесс» после 21 тура занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в активе 30 очков. В последних пяти матчах первенства команда одержала лишь одну победу.

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