Слуцкий — о проблемах «Витесса»: Паники нет — я не девочка, и мне не 16 лет
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выразил уверенность, что у него нет предпосылок для паники, а также назвал главные проблемы команды в последних матчах.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выразил уверенность, что у него нет предпосылок для паники, а также назвал главные проблемы команды в последних матчах.
«Паника? Конечно, нет. Какие для неё могут быть предпосылки? Я не девочка, и мне не 16 лет. За свою карьеру я пережил сотни моментов, которые были гораздо сложнее этого. Нам не хватало везения у ворот соперников, к тому же мы совершали ошибки. В
«Витесс» после 21 тура занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в активе 30 очков. В последних пяти матчах первенства команда одержала лишь одну победу.