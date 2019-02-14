Руководство «МЮ» в восторге от улучшения игры после назначения Сульшера

Сульшер 19 декабря был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ», сменив португальца Жозе Моуринью. Под руководством 45-летнего норвежца манкунианцы одержали 10 побед, один матч свели вничью и потерпели одно поражение, уступив во вторник французскому «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов. На прошлой неделе Сульшер был признан лучшим тренером в английской премьер-лиге по итогам января.

Вудворд считает, что Сульшер «возродил» команду. «Назначение Сульшера и его помощника Майка Фелана оказало положительное влияние на весь клуб. Мы в восторге от улучшения игры команды. Мы надеемся на хорошее завершение сезона», — сказал Вудворд, чьи слова приводит АП.