Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Генк
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Цюрих
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
9Россия против Германии. Крутые кадры
10Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
18:31 (мск), источник: Р-Спорт

Руководство «МЮ» в восторге от улучшения игры после назначения Сульшера

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Руководство «Манчестер Юнайтед» испытывает восторг от того, как улучшилась игра команды после назначения Уле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера, заявил исполнительный вице-президент английского футбольного клуба Эд Вудворд.

Наверх
Источник: AP 2019

Сульшер 19 декабря был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ», сменив португальца Жозе Моуринью. Под руководством 45-летнего норвежца манкунианцы одержали 10 побед, один матч свели вничью и потерпели одно поражение, уступив во вторник французскому «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов. На прошлой неделе Сульшер был признан лучшим тренером в английской премьер-лиге по итогам января.

Вудворд считает, что Сульшер «возродил» команду. «Назначение Сульшера и его помощника Майка Фелана оказало положительное влияние на весь клуб. Мы в восторге от улучшения игры команды. Мы надеемся на хорошее завершение сезона», — сказал Вудворд, чьи слова приводит АП.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры
Скончался тренер МЮ, воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза
Почему возвращение Виктора Ана — большая ошибка (фото)
Капитан «Реала» рискует пролететь мимо четвертьфинала ЛЧ
«Это нечто». Самый невероятный гол в истории российского хоккея
Слуцкий о проблемах «Витесса»: Паники нет — я не девочка
«Монако» подтвердил уход Васильева с поста вице-президента клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь