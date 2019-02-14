Руководство «МЮ» в восторге от улучшения игры после назначения Сульшера
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Руководство «Манчестер Юнайтед» испытывает восторг от того, как улучшилась игра команды после назначения
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Руководство «Манчестер Юнайтед» испытывает восторг от того, как улучшилась игра команды после назначения
Сульшер 19 декабря был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ», сменив португальца Жозе Моуринью. Под руководством 45-летнего норвежца манкунианцы одержали 10 побед, один матч свели вничью и потерпели одно поражение, уступив во вторник французскому «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов. На прошлой неделе Сульшер был признан лучшим тренером в английской
Вудворд считает, что Сульшер «возродил» команду. «Назначение Сульшера и его помощника Майка Фелана оказало положительное влияние на весь клуб. Мы в восторге от улучшения игры команды. Мы надеемся на хорошее завершение сезона», — сказал Вудворд, чьи слова приводит АП.