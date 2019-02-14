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18:35 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-полузащитник «Спартака» Рыжков перешел в «Витебск»

Срок соглашения не сообщается.

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бывший полузащитник московского «Спартака» Владислав Рыжков подписал контракт с «Витебском», сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.

К новой команде игрок присоединился во время учебно-тренировочного сбора в турецком Белеке и принял участие в двух контрольных играх. Срок соглашения не сообщается.

Рыжков является воспитанником московского «Спартака». Также 28-летний полузащитник выступал за ярославский «Шинник», сочинскую «Жемчужину», краснодарскую «Кубань», нижегородскую «Волгу», новосибирскую «Сибирь», «Тамбов» и тульский «Арсенал».

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