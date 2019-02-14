Экс-полузащитник «Спартака» Рыжков перешел в «Витебск»
Срок соглашения не сообщается.
Срок соглашения не сообщается.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бывший полузащитник московского «Спартака» Владислав Рыжков подписал контракт с «Витебском», сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.
К новой команде игрок присоединился во время
Рыжков является воспитанником московского «Спартака». Также 28-летний полузащитник выступал за ярославский «Шинник», сочинскую «Жемчужину», краснодарскую «Кубань», нижегородскую «Волгу», новосибирскую «Сибирь», «Тамбов» и тульский «Арсенал».