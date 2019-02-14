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18:39 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ рассказали, сколько «МЮ» заплатил Моуринью за разрыв контракта

Ранее СМИ сообщали, что сумма компенсации Моуринью составила 15 миллионов фунтов.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заплатил экс-главному тренеру команды Жозе Моуринью и его тренерскому штабу 19,6 миллиона фунтов в качестве неустойки после досрочного расторжения контрактов, сообщает АП.

«МЮ» 18 декабря объявил об уходе 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера. Ранее СМИ сообщали, что сумма компенсации Моуринью составила 15 миллионов фунтов.

В четверг «Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет, в котором в том числе была указана сумма компенсации за увольнение Моуринью и шести членов его тренерского штаба. Также отмечается, что с 2013 года, после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера «дьяволов», «МЮ» потратил 33,2 миллиона фунтов на увольнение трех тренеров (Дэвида Мойеса, Луи ван Гала и Моуринью).

Португалец возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17.

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