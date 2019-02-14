СМИ рассказали, сколько «МЮ» заплатил Моуринью за разрыв контракта

В четверг «Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет, в котором в том числе была указана сумма компенсации за увольнение Моуринью и шести членов его тренерского штаба. Также отмечается, что с 2013 года, после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера «дьяволов», «МЮ» потратил 33,2 миллиона фунтов на увольнение трех тренеров (Дэвида Мойеса, Луи ван Гала и Моуринью).