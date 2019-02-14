СМИ рассказали, сколько «МЮ» заплатил Моуринью за разрыв контракта
Ранее СМИ сообщали, что сумма компенсации Моуринью составила 15 миллионов фунтов.
Ранее СМИ сообщали, что сумма компенсации Моуринью составила 15 миллионов фунтов.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заплатил
«МЮ» 18 декабря объявил об уходе 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера. Ранее СМИ сообщали, что сумма компенсации Моуринью составила 15 миллионов фунтов.
В четверг «Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет, в котором в том числе была указана сумма компенсации за увольнение Моуринью и шести членов его тренерского штаба. Также отмечается, что с 2013 года, после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера «дьяволов», «МЮ» потратил 33,2 миллиона фунтов на увольнение трех тренеров (Дэвида Мойеса, Луи ван Гала и Моуринью).
Португалец возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17.