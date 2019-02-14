СМИ: Вадим Васильев покинет пост вице-президента ФК «Монако»
L’Equipe отмечает, что решение было принято владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым.
L’Equipe отмечает, что решение было принято владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым.
ТАСС, 14 февраля.
Отмечается, что решение было принято российским владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. По данным источника, официальное заявление клуба будет опубликовано позднее в четверг.
Васильев является
В текущем сезоне клуб, за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, после 24 туров занимает 18-е место в таблице чемпионата Франции, имея в активе 19 очков. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии группового этапа, набрав одно очко в шести матчах и заняв четвертое место в группе. В конце января назначенный на пост главного тренера в октябре прошлого года француз Тьерри Анри был уволен с занимаемой должности, его сменил португалец Леонарду Жардим, возглавлявший команду до Анри.