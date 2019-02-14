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19:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Вадим Васильев покинет пост вице-президента ФК «Монако»

L’Equipe отмечает, что решение было принято владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым.

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ТАСС, 14 февраля. Вице-президент и генеральный директор выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает французское издание L’Equipe со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что решение было принято российским владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. По данным источника, официальное заявление клуба будет опубликовано позднее в четверг.

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Васильев является вице-президентом «Монако» с августа 2013 года. За это время клуб стал чемпионом Франции сезона-2016/17 (впервые с 1991 года), по два раза занимал второе и третье места в национальном чемпионате. Также клуб дважды становился обладателем Кубка французской лиги.

В текущем сезоне клуб, за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, после 24 туров занимает 18-е место в таблице чемпионата Франции, имея в активе 19 очков. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии группового этапа, набрав одно очко в шести матчах и заняв четвертое место в группе. В конце января назначенный на пост главного тренера в октябре прошлого года француз Тьерри Анри был уволен с занимаемой должности, его сменил португалец Леонарду Жардим, возглавлявший команду до Анри.

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