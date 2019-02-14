«Кайрат» обыграл 14-кратного чемпиона Словении на сборах в Турции
Алматинский «Кайрат» обыграл словенский «Марибор» в товарищеском матче на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» обыграл словенский «Марибор» в товарищеском матче на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, которая состоялась в Анталье, завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Алексея Шпилевского. Единственный мяч был забит во втором тайме, а его автором стал 22-летний нападающий Самат Сарсенов.
Стоит отметить, что «Марибор» является 14-кратным чемпионом Словении и девятикратным обладателем Кубка Словении. Также на счету команды четыре Суперкубка Словении и победа Кубке Интертото в 2006 году.