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19:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» обыграл 14-кратного чемпиона Словении на сборах в Турции

Алматинский «Кайрат» обыграл словенский «Марибор» в товарищеском матче на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, которая состоялась в Анталье, завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Алексея Шпилевского. Единственный мяч был забит во втором тайме, а его автором стал 22-летний нападающий Самат Сарсенов.

Стоит отметить, что «Марибор» является 14-кратным чемпионом Словении и девятикратным обладателем Кубка Словении. Также на счету команды четыре Суперкубка Словении и победа Кубке Интертото в 2006 году.

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