«Атлетико» продлил контракт с Симеоне до 2022 года

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлил контракт с клубом до 2022 года, сообщается в микроблоге мадридской футбольной команды в Twitter.

Предыдущее соглашение с 48-летним аргентинским специалистом действовало до конца июня 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что одним из основных требований Симеоне к руководству «Атлетико» было масштабное обновление состава команды. В конце января мадридский клуб арендовал у лондонского «Челси» нападающего Альваро Морату.