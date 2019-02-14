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19:19 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетико» продлил контракт с Симеоне до 2022 года

Предыдущее соглашение с 48-летним аргентинским специалистом действовало до конца июня 2020 года.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлил контракт с клубом до 2022 года, сообщается в микроблоге мадридской футбольной команды в Twitter.

Предыдущее соглашение с 48-летним аргентинским специалистом действовало до конца июня 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что одним из основных требований Симеоне к руководству «Атлетико» было масштабное обновление состава команды. В конце января мадридский клуб арендовал у лондонского «Челси» нападающего Альваро Морату.

Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, стала двукратным победителем Лиги Европы и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, дважды играла в финале Лиге чемпионов.

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