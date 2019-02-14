ФК «Монако» подтвердил уход Васильева с поста вице-президента клуба
Об этом сообщает
Об этом сообщает
ТАСС, 14 февраля. Руководство выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба «Монако» подтвердило уход россиянина Вадима Васильева с поста
Ранее французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники сообщила, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял решение освободить Васильева от занимаемых должностей в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.
«За эти шесть лет, что Вадим Васильев работал в “Монако”, мы вместе прошли долгий путь, — приводит
«В последнее время я принимаю активное участие в управлении и решении проблем клуба. Я принял ряд решений, которые были трудными, но необходимыми, на мой взгляд. Я лично хотел позвонить Леонарду Жардиму и извиниться за ошибку, допущенную в октябре (Жардим был уволен с поста главного тренера команды в октябре 2018-го, однако решением Рыболовлева был возвращен на пост в конце января — прим. ТАСС). Я попросил его вернуться в клуб, чтобы возглавить команду, я принял все его предложения о приобретении новых игроков во время зимнего трансферного окна», — также сказал Рыболовлев.
«Время перемен, эти изменения затрагивают не только рабочую силу, но и лидеров, поэтому я принял решение, которое очень тяжелое для меня. Это освобождение Вадима Васильева от должности
«Я хотел бы поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева за то, что он позволил мне возглавить “Монако” и испытать этот исключительный опыт, столь богатый эмоциями, — сказал Васильев. — За это время я приложил все усилия, чтобы позволить клубу получать результаты в соответствии с нашими амбициями. Хочу пожелать удачи Жардиму и всей команде, я убежден, что клуб находится в правильном направлении, чтобы выйти из нынешней тяжелой ситуации».
Васильев являлся
В текущем сезоне клуб, за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, после 24 туров занимает 18-е место в таблице чемпионата Франции, имея в активе 19 очков. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии группового этапа, набрав одно очко в шести матчах и заняв четвертое место в группе. В конце января назначенный на пост главного тренера в октябре прошлого года француз Тьерри Анри был уволен с занимаемой должности, его сменил португалец Леонарду Жардим, возглавлявший команду до Анри.