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19:26 (мск), источник: ТАСС

ФК «Монако» подтвердил уход Васильева с поста вице-президента клуба

Об этом сообщает пресс-служба «Монако».

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Источник: AP 2019

ТАСС, 14 февраля. Руководство выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба «Монако» подтвердило уход россиянина Вадима Васильева с поста вице-президента и генерального директора клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Монако».

Ранее французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники сообщила, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял решение освободить Васильева от занимаемых должностей в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

«За эти шесть лет, что Вадим Васильев работал в “Монако”, мы вместе прошли долгий путь, — приводит пресс-служба слова Рыболовлева. — У нас было много успехов, наша команда пять раз поднималась на подиум французской Лиги 1, впервые за 17 лет стала чемпионом Франции, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Однако в прошлом году были допущены важные ошибки, которые привели к худшим спортивным результатам команды за последние семь лет».

«В последнее время я принимаю активное участие в управлении и решении проблем клуба. Я принял ряд решений, которые были трудными, но необходимыми, на мой взгляд. Я лично хотел позвонить Леонарду Жардиму и извиниться за ошибку, допущенную в октябре (Жардим был уволен с поста главного тренера команды в октябре 2018-го, однако решением Рыболовлева был возвращен на пост в конце января — прим. ТАСС). Я попросил его вернуться в клуб, чтобы возглавить команду, я принял все его предложения о приобретении новых игроков во время зимнего трансферного окна», — также сказал Рыболовлев.

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«Время перемен, эти изменения затрагивают не только рабочую силу, но и лидеров, поэтому я принял решение, которое очень тяжелое для меня. Это освобождение Вадима Васильева от должности вице-президента и генерального директора клуба. Я очень благодарен за все, что он сделал для нашего клуба, желаю ему всего наилучшего в будущем», — добавил Рыболовлев.

«Я хотел бы поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева за то, что он позволил мне возглавить “Монако” и испытать этот исключительный опыт, столь богатый эмоциями, — сказал Васильев. — За это время я приложил все усилия, чтобы позволить клубу получать результаты в соответствии с нашими амбициями. Хочу пожелать удачи Жардиму и всей команде, я убежден, что клуб находится в правильном направлении, чтобы выйти из нынешней тяжелой ситуации».

Васильев в «Монако»

Васильев являлся вице-президентом «Монако» с августа 2013 года. За это время клуб стал чемпионом Франции сезона-2016/17 (впервые с 1991 года), по два раза занимал второе и третье места в национальном чемпионате. Также клуб дважды становился обладателем Кубка французской лиги.

В текущем сезоне клуб, за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, после 24 туров занимает 18-е место в таблице чемпионата Франции, имея в активе 19 очков. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии группового этапа, набрав одно очко в шести матчах и заняв четвертое место в группе. В конце января назначенный на пост главного тренера в октябре прошлого года француз Тьерри Анри был уволен с занимаемой должности, его сменил португалец Леонарду Жардим, возглавлявший команду до Анри.

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