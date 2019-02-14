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19:38 (мск), источник: ТАСС

Английские футбольные клубы потратили в зимнее трансферное окно $178 млн

Британские клубы впервые с 2012 года потратили меньше, чем в предыдущее зимнее трансферное окно.

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ТАСС, 14 февраля. Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала статистический анализ активности клубов пяти сильнейших национальных ассоциаций в зимнее трансферное окно 2019 года. Об этом стало известно из пресс-релиза организации.

В число сильнейших ассоциаций входят Англия, Германия, Испания, Италия и Франция. Клубы, представляющие эти страны, потратили 59,1% от общего объема мировых затрат на трансферном рынке. По итогам зимнего окна клубы из этих стран совершили 591 трансфер и потратили на приобретение игроков $642,8 млн. В сравнении с зимним окном 2018 года, траты клубов увеличились на 6,4%, всего на трансферном рынке проявили активность 282 клуба этих ассоциаций.

Лидером по тратам на футболистов осталась Англия, несмотря на то что британские клубы впервые с 2012 года потратили меньше, чем в предыдущее зимнее трансферное окно — $178,2 млн, что на 65% меньше, чем в рекордном 2018 году ($509,3 млн). На втором месте расположилась Италия ($144,6 млн; +45,9%), третьими стали немецкие клубы ($112,5 млн; +56,7%), четвертыми — испанские ($112 млн; -70,1%). Пятерку замыкает Франция, затраты которой в прошедшее зимнее трансферное окно составили $95,4 млн с приростом в 104,6% по сравнению с январем 2018 года.

Трансферное окно было открыто с 1 по 31 января 2019 года.

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