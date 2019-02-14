Жест злой воли. Бэйлу грозит дисквалификация на 12 матчей

Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

В минувшую субботу было сыграно одно из самых резонансных мадридских дерби последних лет. Несколько вмешательств видеоассистента, пенальти, назначенный за фол до штрафной площади, гол, засчитанный после нарушения правил в центре поля, миллиметровый офсайд, из-за которого отменили мяч Альваро Мораты — в том матче было все.

«Реал» победил «Атлетико» 3:1, последним у «сливочных» забил Гарет Бэйл. Тут-то и начинается самое интересное, потому что пять дней спустя появилась новость о том, что руководство ла лиги направило на рассмотрение в дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании момент празднования валлийцем своего гола. Бэйл, видимо, наслушавшись от болельщиков «матрасников» не самых лестных слов, в сердцах показал трибунам, пожалуй, самый характерный и узнаваемый жест во всем мире — согнув руку в локте.

Возможные санкции

Перед этим он несколько раз взмахнул рукой у своего уха, словно говоря: «Громче, громче, я вас не слышу». Теперь местному КДК предстоит разобраться в ситуации и принять решение, был ли жест Бэйла оскорбительным и разжигающим в болельщиках вражду или нет. Если валлийцу и «Реалу» повезет, нападающий отделается дисквалификацией на срок от одного до трех матчей. В противном случае футболиста ждут серьезные неприятности: доказанная вина приведет к отстранению от футбола минимум на четыре игры, максимум — на 12. Самый настоящий нокаут.

Жалобы в КДК

Ла лига может направлять в дисциплинарный комитет похожие запросы в тех случаях, если эпизоды, по мнению ответственных лиц, заслуживают строгого наказания. Так, например, год назад президент ла лиги Хавьер Тебас отправил жалобу на празднование Жераром Пике гола в ворота «Эспаньола» — защитник «Барселоны» приложил палец к губам, подбежав к трибунам домашнего стадиона «попугаев» «Корнелья Эль-Прат».