Жест злой воли. Бэйлу грозит дисквалификация на 12 матчей
Если празднование гола валлийцем в мадридском дерби признают оскорбительным и разжигающим вражду, «Реал» может потерять игрока на несколько месяцев.
Если празднование гола валлийцем в мадридском дерби признают оскорбительным и разжигающим вражду, «Реал» может потерять игрока на несколько месяцев.
В минувшую субботу было сыграно одно из самых резонансных мадридских дерби последних лет. Несколько вмешательств видеоассистента, пенальти, назначенный за фол до штрафной площади, гол, засчитанный после нарушения правил в центре поля, миллиметровый офсайд,
«Реал» победил «Атлетико» 3:1, последним у «сливочных» забил Гарет Бэйл.
Перед этим он несколько раз взмахнул рукой у своего уха, словно говоря: «Громче, громче, я вас не слышу». Теперь местному КДК предстоит разобраться в ситуации и принять решение, был ли жест Бэйла оскорбительным и разжигающим в болельщиках вражду или нет. Если валлийцу и «Реалу» повезет, нападающий отделается дисквалификацией на срок от одного до трех матчей. В противном случае футболиста ждут серьезные неприятности: доказанная вина приведет к отстранению от футбола минимум на четыре игры, максимум — на 12. Самый настоящий нокаут.
Ла лига может направлять в дисциплинарный комитет похожие запросы в тех случаях, если эпизоды, по мнению ответственных лиц, заслуживают строгого наказания. Так, например, год назад президент ла лиги Хавьер Тебас отправил жалобу на празднование Жераром Пике гола в ворота «Эспаньола» — защитник «Барселоны» приложил палец к губам, подбежав к трибунам домашнего стадиона «попугаев» «Корнелья Эль-Прат».
Функционер заявил, что нельзя поощрять подобные провокационные жесты, но, рассмотрев вопрос, комитет не дал делу ход, закрыв его и оставив футболиста без санкций. Возможно, повезет и Бэйлу.
|Диего Симеоне
|Сантьяго Солари
|Антуан Гризманн(Анхель Корреа)
|25′
|Каземиру
|16′
|Серхио Рамос
|42′
|Гарет Бэйл(Лука Модрич)
|74′
|13
|Ян Облак
|25
|Тибо Куртуа
|4
|Сантьяго Ариас
|2
|Даниэль Карвахаль
|21
|Люка Эрнандез
58′
|23
|Серхио Регилон
64′
|2
|Диего Годин
|4
|Серхио Рамос
|24
|Хосе Хименес
41′
|5
|Рафаэль Варан
|5
|Томас Партей
62′80′
|10
|Лука Модрич
66′
|8
|Ньигес Сауль
72′
|17
|Лукас Васкес
22′
|7
|Антуан Гризманн
24′
|14
|Каземиру
|10
|Анхель Корреа
65′
|8
|Тони Кроос
84′
|14
|Родриго Эрнандес
|24
|Дани Себальос
|11
|Тома Лемар
59′
|9
|Карим Бензема
89′
|23
|Виктор Мачин Перес Витоло
|7
|Мариано Диас
|22
|Альваро Мората
68′71′
|28
|Винисиус Жуниор
57′
|9
|Никола Калинич
|11
|Гарет Бэйл
|7
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)