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20:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жест злой воли. Бэйлу грозит дисквалификация на 12 матчей

Если празднование гола валлийцем в мадридском дерби признают оскорбительным и разжигающим вражду, «Реал» может потерять игрока на несколько месяцев.

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Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

В минувшую субботу было сыграно одно из самых резонансных мадридских дерби последних лет. Несколько вмешательств видеоассистента, пенальти, назначенный за фол до штрафной площади, гол, засчитанный после нарушения правил в центре поля, миллиметровый офсайд, из-за которого отменили мяч Альваро Мораты — в том матче было все.

«Реал» победил «Атлетико» 3:1, последним у «сливочных» забил Гарет Бэйл. Тут-то и начинается самое интересное, потому что пять дней спустя появилась новость о том, что руководство ла лиги направило на рассмотрение в дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании момент празднования валлийцем своего гола. Бэйл, видимо, наслушавшись от болельщиков «матрасников» не самых лестных слов, в сердцах показал трибунам, пожалуй, самый характерный и узнаваемый жест во всем мире — согнув руку в локте.

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Возможные санкции

Перед этим он несколько раз взмахнул рукой у своего уха, словно говоря: «Громче, громче, я вас не слышу». Теперь местному КДК предстоит разобраться в ситуации и принять решение, был ли жест Бэйла оскорбительным и разжигающим в болельщиках вражду или нет. Если валлийцу и «Реалу» повезет, нападающий отделается дисквалификацией на срок от одного до трех матчей. В противном случае футболиста ждут серьезные неприятности: доказанная вина приведет к отстранению от футбола минимум на четыре игры, максимум — на 12. Самый настоящий нокаут.

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Жалобы в КДК

Ла лига может направлять в дисциплинарный комитет похожие запросы в тех случаях, если эпизоды, по мнению ответственных лиц, заслуживают строгого наказания. Так, например, год назад президент ла лиги Хавьер Тебас отправил жалобу на празднование Жераром Пике гола в ворота «Эспаньола» — защитник «Барселоны» приложил палец к губам, подбежав к трибунам домашнего стадиона «попугаев» «Корнелья Эль-Прат».

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Функционер заявил, что нельзя поощрять подобные провокационные жесты, но, рассмотрев вопрос, комитет не дал делу ход, закрыв его и оставив футболиста без санкций. Возможно, повезет и Бэйлу.

Атлетико
1:3
Первый тайм: 1:2
Реал
Футбол, Испания, Тур 239.02.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 67752 зрителя
Главные тренеры
Диего СимеонеСантьяго Солари
Голы
Антуан Гризманн(Анхель Корреа)25′
Каземиру16′
Серхио Рамос42′
Гарет Бэйл(Лука Модрич)74′
Составы команд
13Ян Облак
25Тибо Куртуа
4Сантьяго Ариас
2Даниэль Карвахаль
21Люка Эрнандез
58′
23Серхио Регилон
64′
2Диего Годин
4Серхио Рамос
24Хосе Хименес
41′
5Рафаэль Варан
5Томас Партей
62′80′
10Лука Модрич
66′
8Ньигес Сауль
72′
17Лукас Васкес
22′
7Антуан Гризманн
24′
14Каземиру
10Анхель Корреа
65′
8Тони Кроос
84′
14Родриго Эрнандес
24Дани Себальос
11Тома Лемар
59′
9Карим Бензема
89′
23Виктор Мачин Перес Витоло
7Мариано Диас
22Альваро Мората
68′71′
28Винисиус Жуниор
57′
9Никола Калинич
11Гарет Бэйл
Статистика
7Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)11
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
21Фолы16
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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