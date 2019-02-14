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20:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» и «Ордабасы» проиграли в матчах на сборах в Турции

Еще два клуба казахстанской премьер-лиги сегодня, 14 февраля, провели матчи на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Футболисты «Ордабасы» со счетом 1:2 проиграли украинскому «Львову» — 1:2. Гол у шымкентцев забил игрок, находящийся на просмотре. Соперник казахстанского клуба ушел на зимний перерыв в украинской премьер-лиге на восьмом месте из 12 команд.

Поражение потерпел и «Атырау», со счетом 2:3 уступивший «Муре», который занимает шестое место из 10 команд высшей лиги Словении. Дубль у «нефтяников» оформил украинский защитник Ризван Аблитаров.

Отметим, что в 2018 году «Ордабасы» занял четвертое место в КПЛ и получил путевку в Лигу Европы, а «Атырау», дошедший до финала Кубка, в чемпионате финишировал на девятой строчке.

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