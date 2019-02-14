«Атырау» и «Ордабасы» проиграли в матчах на сборах в Турции

Футболисты «Ордабасы» со счетом 1:2 проиграли украинскому «Львову» — 1:2. Гол у шымкентцев забил игрок, находящийся на просмотре. Соперник казахстанского клуба ушел на зимний перерыв в украинской премьер-лиге на восьмом месте из 12 команд.

Поражение потерпел и «Атырау», со счетом 2:3 уступивший «Муре», который занимает шестое место из 10 команд высшей лиги Словении. Дубль у «нефтяников» оформил украинский защитник Ризван Аблитаров.