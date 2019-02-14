В команде Головина Рыболовлев уволил Васильева. Что вообще происходит в «Монако»
Игроку сборной России во Франции как минимум не скучно.
Игроку сборной России во Франции как минимум не скучно.
Александр Головин точно запомнит командировку в Монако на всю жизнь. Он во французской команде меньше года. А уже пережил столько сюжетов, что на целую карьеру хватит. Головин успел:
Последний сюжет случился сегодня. Вадим Васильев действительно отправлен в отставку. Сделал это, соответственно, другой россиянин — владелец клуба Дмитрий Рыболовлев. Вот официальное заявление.
«В течение шести лет Вадим Васильев работал в «Монако», мы прошли вместе долгий путь. У нас было много успехов: команда пять раз была на подиуме Лиги 1, впервые за 17 лет клуб выиграл французскую лигу и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, — слова Рыболовлева. — Однако в прошлом году были допущены важные ошибки, которые привели к худшим спортивным результатам, достигнутым клубом за семь лет.
В последнее время я принимаю активное участие в управлении и решении проблем клуба. Я принял ряд решений, которые были трудными, но необходимыми, на мой взгляд. В частности, я лично хотел позвонить Леонардо Жардиму и извиниться за ошибку, допущенную в октябре. Я попросил его вернуться в клуб, чтобы возглавить команду, и я согласился со всеми его предложениями о прибытии новых игроков во время зимнего трансферного окна.
Время перемен. И эти изменения затрагивают не только рабочую силу, но и лидеров. Поэтому я принял решение, которое очень тяжело для меня. Это освобождение Вадима Васильева от должности
Я намерен представить нового кандидата на должность
Это не первый случай, когда «Монако» переживает кризисный период. Семь лет назад мы уже избавили клуб от очень деликатной ситуации, в которой он находился. Мы будем снова стремиться к такому успеху. Это, конечно, будет сложно, но я хочу сделать все возможное для этого, и я убежден, что эти изменения позволят нам достичь наших целей!.
Его заявление тоже появилось на официальном сайте. Разумеется, оно тоже вполне позитивное. Насколько может быть в такой ситуации.
«Я хотел бы поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева за то, что он позволил мне работать в «Монако» и пережить этот исключительный опыт, богатый эмоциями.
За это время я приложил все усилия, чтобы позволить клубу достигать результатов в соответствии с нашими амбициями. Несмотря на последние несколько трудных месяцев, я горжусь тем, чего мы добились за эти шесть напряженных лет.
Я хотел бы поблагодарить Его Высочество принца Альберта II за его поддержку. Сегодня я с большим волнением покидаю свою должность
Наконец, я хотел бы выразить свою поддержку Леонарду (Жардиму) и всей команде. Я убежден, что команда находится на правильном пути и что конец сезона позволит игрокам проявить все свои качества, чтобы спасти этот замечательный клуб.
В заявлении Рыболовлева почти прямым текстом написано: «Увольнение Жардима и назначение Анри — большая ошибка». Как и трансферная политика клуба, судя по всему. А за эти вещи отвечал именно Васильев. Головин, конечно, не ошибочный трансфер. Но в остальном «Монако» толком не усилился, хотя и завербовал очень много игроков.
Хотя за эти 7 лет Васильев показал себя топовым менеджером — при нем «Монако» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и провернул массу выгодных сделок: продажи Хамеса, Мбаппе, Менди и многих других. Васильев заработал клубу кучу денег для клуба и держал его на хорошем уровне долгие годы.
Но теперь Рыболовлев считает, что настало «время перемен». Главное, чтобы все эти перестановки не мешали Головину спокойно играть в футбол. Тем более что сегодня Александр как раз приступил к тренировкам в общей группе.