Sky: Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за использование телефона за рулем автомобиля
Как сообщает телеканал, слушания назначены на 19 марта.
Как сообщает телеканал, слушания назначены на 19 марта.
ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за использование мобильного телефона за рулем автомобиля. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News.
По его данным, 21 ноября прошлого года в центре Лондона прохожий заметил, как Бекхэм, управляя автомобилем Bentley Bentayga, общался с
Если Бекхэм будет признан виновным, то ему грозит начисление шести штрафных баллов из 12 возможных, то есть при повторном подобном нарушении его водительские права будут немедленно аннулированы и не будут подлежать восстановлению в течение трех лет. Помимо этой санкции, ему также грозит штраф в размере 2 тыс. фунтов ($2,5 тыс.).
В сентябре прошлого года Бекхэм смог избежать наказания за превышение скорости, поскольку уведомление от властей о содеянном правонарушении пришло к нему слишком поздно. Тогда его обвинили в превышении скорости в столичном районе Паддингтон: Бекхэм на арендованном Bentley ехал со скоростью 59 миль в час (95 км/ч) вместо положенных 40 (64 км/ч). Известный британский адвокат Ник Фримен обратил внимание, что власти не смогли уложиться в предусмотренный законом двухнедельный срок с момента совершения правонарушения, чтобы информировать о нем прокатную компанию и самого водителя, поэтому ответчик по этому делу не был осужден.
Бекхэм завершил спортивную карьеру в 2013 году, он выступал за английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский ПСЖ. Бекхэм побеждал в чемпионатах Англии, Испании, Франции, становился обладателем Кубка MLS, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка Испании. В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.