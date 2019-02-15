Футболист Гамшик перешел в китайский клуб «Далянь Ифан»

Источник: AP 2019

ТАСС, 15 февраля. Словацкий полузащитник Марек Гамшик, выступавший за итальянский «Наполи», стал футболистом китайского клуба «Далянь Ифан». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт бывшей команды игрока.

Сообщается, что футболист присоединится к новому клубу 15 февраля. По данным портала Transfermarkt, покупка многолетнего лидера «Наполи» обошлась «Далянь Ифан» в €15 млн. Зарплата игрока составит порядка €9 млн.

В прошлом сезоне «Далянь Ифан» совершил сразу два громких трансфера. Состав команды пополнили полузащитники испанского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско и Николас Гайтан. По итогам прошедшего чемпионата клуб занял 11-е место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета всего на три очка.