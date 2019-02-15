Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Хетафе
Футбол. Еврокубки
14.02
Виктория Пл2
Динамо З1
Футбол. Еврокубки
14.02
Брюгге2
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.02
Цюрих1
Наполи3
Футбол. Еврокубки
14.02
Мальме1
Челси2
Футбол. Еврокубки
14.02
Шахтер Д2
Айнтрахт Ф2
Футбол. Еврокубки
14.02
Селтик0
Валенсия2
Футбол. Еврокубки
14.02
Спортинг0
Вильярреал1
Все события
Фоторепортажи
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
11:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хосеп Мария Бартомеу: Возвращение Неймара в «Барселону» невозможно

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб невозможно, так как руководство сине-гранатовых выбрало другой путь.

Наверх
Источник: Reuters

Об этом сообщает Radio Kanal Barcelona.

Напомним, что 27-летний бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

— Я несколько раз общался с Неймаром, но никто из его окружения не говорил мне, что он хочет вернуться. И никто не звонил в клуб по данному вопросу. Возвращение Неймара невозможно, так как мы выбрали другой путь. Мы пойдем дальше с Дембеле и Коутинью. Это две самые большие инвестиции в истории клуба. Они получают от нас полную поддержку. У Неймара действующий контракт с «ПСЖ», я бы на месте французов не хотел его продавать, — сказал Бартомеу в эфире Radio Kanal Barcelona.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Кокорина и Мамаева все плохо
УЕФА может убрать правило, из-за которого вы много раз плакали
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара»
Овечкин мощно поработал. Он положил гол и приблизился к Гретцки
Русский король хоккейной Америки. Кучеров врубил режим киллера
Черышев зажег в Глазго. «Валенсия» поставила крест на «Селтике»
Тарасенко рвет лучшую лигу мира. Теперь он сделал дубль
Российские биатлонистки проигрывают по две минуты? Все в порядке
Харитонов vs Митрион. Бой гигантов, который нельзя пропустить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь