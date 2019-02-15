Хосеп Мария Бартомеу: Возвращение Неймара в «Барселону» невозможно
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб невозможно, так как руководство
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб невозможно, так как руководство
Об этом сообщает Radio Kanal Barcelona.
Напомним, что 27-летний бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
— Я несколько раз общался с Неймаром, но никто из его окружения не говорил мне, что он хочет вернуться. И никто не звонил в клуб по данному вопросу. Возвращение Неймара невозможно, так как мы выбрали другой путь. Мы пойдем дальше с Дембеле и Коутинью. Это две самые большие инвестиции в истории клуба. Они получают от нас полную поддержку. У Неймара действующий контракт с «ПСЖ», я бы на месте французов не хотел его продавать, — сказал Бартомеу в эфире Radio Kanal Barcelona.