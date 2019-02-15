Наследники Кака и Левандовски. Они снова сделают «Милан» великим

Источник: Спорт-Экспресс

Смутные времена

Трудно представить, как тяжело жилось последние годы поклонникам «Милана». Особенно тем, кто застал времена блестящих голландцев Гуллита, Райкарда и ван Бастена, а потом восхищался долголетием Мальдини и блестящей игрой Шевченко и Кака. Даже равнодушным к красно-черным цветам было больно наблюдать за тем, как самый титулованный на международной арене итальянский клуб превращается в посредственность.

Чемпионство-2011 стало лебединой песней последнего по-настоящему классного состава. Все началось с отказа от продления контракта с преждевременно списанным со счетов Пирло. Продолжилось продажей Ибрагимовича и Тиагу Силвы в «ПСЖ». Даже возвращение из «Реала» Кака не помогло исправить ситуацию, а отставка Массимилиано Аллегри стала точкой отсчета смутных времен.

«Милан» перестал покупать классных игроков, а если тратился, то крайне неразумно. Еще хуже обстояли дела с тренерами. Не имевшего никакого опыта Кларенса Зеедорфа поставили у штурвала сразу после того, как голландец объявил о завершении игровой карьеры. Филиппо Индзаги, Синиша Михайлович, переведенный из молодежной команды Кристиан Брокки, Винченцо Монтелла — никому из них не удалось стать тренером на годы. Последнего из этой четверки не спасла даже впечатляющая по размаху трансферная кампания.

Когда отлично проявивший себя в «Фиорентине» и «Сампдории» специалист потерял контроль над ситуацией, можно было подумать, что «Милан» кем-то проклят. И назначение Дженнаро Гаттузо поначалу тоже казалось авантюрой и продолжением кошмара, однако любимец болельщиков перевернул ситуацию так, как он это делал на поле благодаря своему железному характеру. Конечно, выход в финал Кубка Италии и едва не завоеванное место в Лиге чемпионов многие объясняли эффектом новой метлы. Однако даже периодически случавшиеся уже по ходу нового сезона спады не отменяли главного. На наших глазах строится новый «Милан», который способен вернуть себе былое величие.

Команда будущего

В дело, конечно, могут вмешаться проблемы клуба с соблюдением правил финансового fair play, так как китайские инвесторы оказались проходимцами. Однако «Милан» смог отбиться от нападок УЕФА и оспорил отстранение от участия в еврокубках. Красно-черным дали время до 2021 года, ограничив заявку на континентальные турниры, и удержав 12 миллионов евро, причитающихся за участие в Лиге Европы-2018/19. По большому счету, это мелочь, потому что руководство решило сделать ставку на будущее, которое обеспечат прибыли уже от Лиги чемпионов.

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Клуб перестал собирать в своих рядах ветеранов, и миланский состав молодеет с каждым годом. Превратившимся в лидеров Романьоли и Сусо 24 и 25 лет, хотя их уже можно назвать старожилами. Кессье только 22. Кутроне на год меньше. Проведшему за клуб 150 матчей Доннарумме и вовсе 19. При Гаттузо твердым игроком основы стал 22-летний Калабрия. Обязательно выйдет на первые роли восстанавливающийся после тяжелой травмы 24-летний Кальдара, за время выступлений в «Аталанте» выросший в одного из лучших защитников серии А.

Ему еще предстоит отработать вложенные в его покупку 35 миллионов евро, но это не видится существенной проблемой, так как в обороне у Гаттузо и есть качественный набор исполнителей. Куда важнее, что уже приносят прибыль зимние инвестиции в игроков, которые должны сделать игру «Милана» одновременно более мощной и зрелищной.

Новый польский бомбардир

99 футболистов из ста на вопрос о сравнении с великими мастерами прошлого и настоящего ответят что-то дежурное про уважение к звездам и желании оставаться самими собой. В душе новый бомбардир «Милана» Пентек думает также, но в нем нет и грамма звездности. Человека, который решил остаться в родном «Заглембе» во втором дивизионе, чтобы продолжить прогрессировать, не могут в одночасье изменить даже головокружительные перемены в карьере. Слишком больших усилий это стоило, а требовательный отец убедил Пентека: единственный путь — это тяжелый труд.

Через него Кшиштоф пришел к персональному рекорду результативности в «Краковии», забив в прошлом сезоне 21 мяч. Когда же он принялся штамповать голы в серии А, параллели с Левандовски стали неизбежными. Тем более, в случае с «Дженоа», которая в свое время хотела купить Роберта. Копия подготовленного, но так и не подписанного Левандовски контракта до сих пор хранится в офисе «грифонов», и Пентеку ее продемонстрировали. Он ведь многое подсмотрел в игре лучшего нападающего Польши, в частности, улучшив игру спиной к воротам, а когда оказался рядом со звездой в сборной, задал ему массу вопросов.

Сумасшедшее голевое чутье и нацеленность на ворота — общая черта представителей двух поколений. Определенное стилистическое сходство тоже проглядывается, но все же это совсем разные игроки, у каждого из которых есть и фирменное празднование. Левандовски — это скрещенные на груди руки с выставленными указательными пальцами и высунутый язык. Пентек же, словно ковбой из вестерна 1950-х, палит из воображаемых пистолетов. Традиция зародилась в Генуе. Теперь уже «Сан-Сиро» после его голов распевает прозвище нового кумира — «Пистолето». Четыре точных удара в четырех матчах — лучшая характеристика игры Пентека в «Милане».

Мастер на все руки

С еще одним бриллиантом зимней миланской коллекции Пакетой все еще проще, так как он сам называет своим кумиром Кака. Считается, что сравнения с ним для бразильских новичков «Милана» заканчиваются печально, однако недавний кумир торсиды «Фламенго» — настоящий кудесник мяча. Он тот человек, который привносит в игру «Милана» творчество. И, что немаловажно, Гаттузо не ограничивает Пакету, позволяя тому рисковать и удивлять соперника финтами и нестандартными решениями.

Бразилец невероятно одарен футбольными талантами и универсален. Иногда кажется, что в игре просто нет вещей, которым Пакета не обучен. При отнюдь не гренадерском росте (180 см) за счет выбора позиции он регулярно отправлял мяч в сетку со «второго этажа». Случалось, его использовали даже в опорной зоне, хотя полезнее он в роли «десятки», «восьмерки» или ближе к левому фланге атаки. Гаттузо при схеме 4−3−3 использует новичка в тройке центральных полузащитников.

Пакета очень тонко чувствует игру, оказываясь в самой горячей точке штрафной. Именно так он забил свой первый гол на «Сан-Сиро» и посвятил его памяти жертв пожара в тренировочном центре «Фламенго». Тенью вынырнул из-за спин защитников «Кальяри» и не оставил шансов вратарю. Передачи Пакеты неожиданны для соперника и удобны для партнеров. Речь, в том числе и о Пентеке, который половину своих миланских мячей забил при помощи бразильца. Прислушайтесь к бывшему миланскому боссу Адриано Галлиани, уверяющему, что дуэт новобранцев уже изменил лицо «Милана».