Наследники Кака и Левандовски. Они снова сделают «Милан» великим
После смутных времен «Милан» готов снова превратиться в грозную силу, а залогом его успехов могут стать появившиеся зимой новички — Кшиштоф Пентек и Лукас Пакета.
После смутных времен «Милан» готов снова превратиться в грозную силу, а залогом его успехов могут стать появившиеся зимой новички — Кшиштоф Пентек и Лукас Пакета.
Трудно представить, как тяжело жилось последние годы поклонникам «Милана». Особенно тем, кто застал времена блестящих голландцев Гуллита, Райкарда и ван Бастена, а потом восхищался долголетием Мальдини и блестящей игрой Шевченко и Кака. Даже равнодушным к
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«Милан» перестал покупать классных игроков, а если тратился, то крайне неразумно. Еще хуже обстояли дела с тренерами. Не имевшего никакого опыта Кларенса Зеедорфа поставили у штурвала сразу после того, как голландец объявил о завершении игровой карьеры. Филиппо Индзаги, Синиша Михайлович, переведенный из молодежной команды Кристиан Брокки, Винченцо Монтелла — никому из них не удалось стать тренером на годы. Последнего из этой четверки не спасла даже впечатляющая по размаху трансферная кампания.
Когда отлично проявивший себя в «Фиорентине» и «Сампдории» специалист потерял контроль над ситуацией, можно было подумать, что «Милан»
В дело, конечно, могут вмешаться проблемы клуба с соблюдением правил финансового fair play, так как китайские инвесторы оказались проходимцами. Однако «Милан» смог отбиться от нападок УЕФА и оспорил отстранение от участия в еврокубках.
Клуб перестал собирать в своих рядах ветеранов, и миланский состав молодеет с каждым годом. Превратившимся в лидеров Романьоли и Сусо 24 и 25 лет, хотя их уже можно назвать старожилами. Кессье только 22. Кутроне на год меньше. Проведшему за клуб 150 матчей Доннарумме и вовсе 19. При Гаттузо твердым игроком основы стал 22-летний Калабрия. Обязательно выйдет на первые роли восстанавливающийся после тяжелой травмы 24-летний Кальдара, за время выступлений в «Аталанте» выросший в одного из лучших защитников серии А.
Ему еще предстоит отработать вложенные в его покупку 35 миллионов евро, но это не видится существенной проблемой, так как в обороне у Гаттузо и есть качественный набор исполнителей. Куда важнее, что уже приносят прибыль зимние инвестиции в игроков, которые должны сделать игру «Милана» одновременно более мощной и зрелищной.
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Через него Кшиштоф пришел к персональному рекорду результативности в «Краковии», забив в прошлом сезоне 21 мяч. Когда же он принялся штамповать голы в серии А, параллели с Левандовски стали неизбежными. Тем более, в случае с «Дженоа», которая в свое время хотела купить Роберта. Копия подготовленного, но так и не подписанного Левандовски контракта до сих пор хранится в офисе «грифонов», и Пентеку ее продемонстрировали. Он ведь многое подсмотрел в игре лучшего нападающего Польши, в частности, улучшив игру спиной к воротам, а когда оказался рядом со звездой в сборной, задал ему массу вопросов.
Сумасшедшее голевое чутье и нацеленность на ворота — общая черта представителей двух поколений. Определенное стилистическое сходство тоже проглядывается, но все же это совсем разные игроки, у каждого из которых есть и фирменное празднование. Левандовски — это скрещенные на груди руки с выставленными указательными пальцами и высунутый язык. Пентек же, словно ковбой из вестерна 1950-х, палит из воображаемых пистолетов. Традиция зародилась в Генуе. Теперь уже «Сан-Сиро» после его голов распевает прозвище нового кумира — «Пистолето». Четыре точных удара в четырех матчах — лучшая характеристика игры Пентека в «Милане».
С еще одним бриллиантом зимней миланской коллекции Пакетой все еще проще, так как он сам называет своим кумиром Кака. Считается, что сравнения с ним для бразильских новичков «Милана» заканчиваются печально, однако недавний кумир торсиды «Фламенго» — настоящий кудесник мяча. Он тот человек, который привносит в игру «Милана» творчество. И, что немаловажно, Гаттузо не ограничивает Пакету, позволяя тому рисковать и удивлять соперника финтами и нестандартными решениями.
Бразилец невероятно одарен футбольными талантами и универсален. Иногда кажется, что в игре просто нет вещей, которым Пакета не обучен. При отнюдь не гренадерском росте (180 см) за счет выбора позиции он регулярно отправлял мяч в сетку со «второго этажа». Случалось, его использовали даже в опорной зоне, хотя полезнее он в роли «десятки», «восьмерки» или ближе к левому фланге атаки. Гаттузо при схеме 4−3−3 использует новичка в тройке центральных полузащитников.
Пакета очень тонко чувствует игру, оказываясь в самой горячей точке штрафной. Именно так он забил свой первый гол на «Сан-Сиро» и посвятил его памяти жертв пожара в тренировочном центре «Фламенго». Тенью вынырнул
А ведь все только начинается! После очередного успеха Пентек признался, что хочет забивать в каждом матче. В планах Пакеты — оставить свой след в истории великого клуба. Если даже часть задуманного ими сбудется, рекордные для этого трансферного окна 70-миллионные вложения миланцев окупятся не раз.