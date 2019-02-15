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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» объявила о продлении контракта с Вальверде

Вальверде был назначен на пост главного тренера «Барселоны» летом 2017 года после четырёх лет во главе «Атлетика» из Бильбао.

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Источник: AP 2019

Новый контракт с испанским специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20 и включает в себя опцию продления ещё на год.

Вальверде был назначен на пост главного тренера «Барселоны» летом 2017 года после четырёх лет во главе «Атлетика» из Бильбао. С каталонским клубом специалист в первом сезоне завоевал два трофея — титул чемпиона Испании и Кубок страны. Также команда добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где сенсационно уступила «Роме».

После 23 туров «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 51 очко и на шесть очков опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала».

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