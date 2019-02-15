«Барселона» объявила о продлении контракта с Вальверде
Вальверде был назначен на пост главного тренера «Барселоны» летом 2017 года после четырёх лет во главе «Атлетика» из Бильбао.
Вальверде был назначен на пост главного тренера «Барселоны» летом 2017 года после четырёх лет во главе «Атлетика» из Бильбао.
Новый контракт с испанским специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20 и включает в себя опцию продления ещё на год.
Вальверде был назначен на пост главного тренера «Барселоны» летом 2017 года после четырёх лет во главе «Атлетика» из Бильбао. С каталонским клубом специалист в первом сезоне завоевал два трофея — титул чемпиона Испании и Кубок страны. Также команда добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где сенсационно уступила «Роме».
После 23 туров «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 51 очко и на шесть очков опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала».