«Кайрат» обыграл лидера чемпионата Словении, но был неубедителен в игре

«Кайрат» начал матч по схеме с тремя центральными защитниками. Вороговский и Суюмбаев расположились по флангам, вернувшийся из аренды Нурмугамет вышел в центре поля в паре с Куатом. Жуков занял не совсем привычную для себя позицию на левом фланге, с другого края атаку поддерживал кореец Хан, но важное замечание — тот и другой скорее выполняли роль инсайдов и не были полностью привязаны к флангам.

Первый острый момент создал именно «Марибор», игроки словенской команды дважды легко разбили прессинг кайратовцев в центре поля, вскрыв левый фланг обороны соперника. Дальше последовала подача и лишь неудачный удар игрока «Марибора» не позволил открыть счет.

Из обороны «Кайрат» как правило предпочитал выходить через Нуралы Алипа, среди трех центрбеков у него лучший дальний и средний пас, хотя на старте большинство попыток защитника были неточными.

По итогам первого тайма «Кайрат» не сумел создать ни одной качественной позиционной атаки, ограничившись лишь дальними ударами Жукова и Куата, а также неточным ударом головой Эсеолы.

Если говорить о новичках, Раде Дугалич — практически копия Жарко Марковича не только в плане антропометрии, но и по стилю игры. Кореец Хан — работоспособный, левоногий игрок, но пока это далеко не замена Исаэлю. Нурмугамет лишь отчасти новичок, за первый тайм у него был больший процент брака в передачах, хотя он старался двигать мяч вперед, кроме того Рифат был не совсем эффективен в единоборствах.

На второй тайм команда Шпилевского вышла уже в другой формации, заменив большую часть состава. «Кайрат» перешел на четыре защитника в линию, на флангах появились Соколенко и Кейлер. В средней линии рядом с Куатом расположились Парагульгов и Оразов. В нападении игровое время получили Сарсенов, Швырев и Эппель.

Перед голом «Кайрата» алматинцы сами могли пропустить, Оразов не справился с прессингом, после чего Тавареса вывели один на один. Лидер мариборцев пробил неидеально, молодой вратарь Устименко справился с ударом.

Единственное результативное действие в игре состоялось после активного прессинга алматинцев внутри штрафной соперника. Правда есть подозрение, что кайратовцы все-таки нарушили правила перед тем как Сарсенов нанес решающий удар.