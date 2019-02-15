«Кайрат» обыграл лидера чемпионата Словении, но был неубедителен в игре

«Кайрат» начал матч по схеме с тремя центральными защитниками. Вороговский и Суюмбаев расположились по флангам, вернувшийся из аренды Нурмугамет вышел в центре поля в паре с Куатом. Жуков занял не совсем привычную для себя позицию на левом фланге, с другого края атаку поддерживал кореец Хан, но важное замечание — тот и другой скорее выполняли роль инсайдов и не были полностью привязаны к флангам.
Первый острый момент создал именно «Марибор», игроки словенской команды дважды легко разбили прессинг кайратовцев в центре поля, вскрыв левый фланг обороны соперника. Дальше последовала подача и лишь неудачный удар игрока «Марибора» не позволил открыть счет.
Из обороны «Кайрат» как правило предпочитал выходить через Нуралы Алипа, среди трех центрбеков у него лучший дальний и средний пас, хотя на старте большинство попыток защитника были неточными.
По итогам первого тайма «Кайрат» не сумел создать ни одной качественной позиционной атаки, ограничившись лишь дальними ударами Жукова и Куата, а также неточным ударом головой Эсеолы.
Если говорить о новичках, Раде Дугалич — практически копия Жарко Марковича не только в плане антропометрии, но и по стилю игры. Кореец Хан — работоспособный, левоногий игрок, но пока это далеко не замена Исаэлю. Нурмугамет лишь отчасти новичок, за первый тайм у него был больший процент брака в передачах, хотя он старался двигать мяч вперед, кроме того Рифат был не совсем эффективен в единоборствах.
На второй тайм команда Шпилевского вышла уже в другой формации, заменив большую часть состава. «Кайрат» перешел на четыре защитника в линию, на флангах появились Соколенко и Кейлер. В средней линии рядом с Куатом расположились Парагульгов и Оразов. В нападении игровое время получили Сарсенов, Швырев и Эппель.
Перед голом «Кайрата» алматинцы сами могли пропустить, Оразов не справился с прессингом, после чего Тавареса вывели один на один. Лидер мариборцев пробил неидеально, молодой вратарь Устименко справился с ударом.
Единственное результативное действие в игре состоялось после активного прессинга алматинцев внутри штрафной соперника. Правда есть подозрение, что кайратовцы
«Кайрат» сыграл матч против качественного соперника, но результат вводит в заблуждение, это была как минимум ничейная игра. Что касается наполнения, сложно делать выводы, учитывая насколько глобально менялся состав и схема во время игры, а также то, что сейчас по словам игроков команда находится под нагрузками. Заметно, что Шпилевский, как молодой, современный тренер уделяет большое внимание высокому прессингу. Однако «Марибор» эпизодически показывал, как можно эффективно выходить