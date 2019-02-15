На старте 29-го чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ сыграют в гостях
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола сегодня состоялась жеребьевка 29-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола сегодня состоялась жеребьевка 29-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом туре 15-кратные чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ сыграют в гостях против «Луча», который в новом сезоне объединяется с могилевским «Днепром». Обладатель серебра солигорский «Шахтер» примет у себя дома минское «Торпедо», бронзовые призеры прошлого первенства минские динамовцы на своем поле встретятся с мозырской «Славией». В остальных стартовых матчах сыграют: «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Гомель» — «Неман» (Гродно), «Ислочь» (Минский район) — «Городея», «Витебск» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест).
Чемпионат страны в высшей лиге с участием 16 команд стартует 29 марта, а завершится 30 ноября. По итогам двухкругового турнира элитный дивизион покинут клубы, занявшие 15-е и 16-е места, которых заменят две лучшие дружины из первой лиги. Кроме того, команда, которая финиширует на 14-й позиции в высшей лиге, 5 и 8 декабря проведет переходные матчи с 3-й командой первой лиги.
До начала чемпионата страны все команды должны получить лицензию ассоциации «Белорусская федерация футбола».
Самым титулованным клубом является БАТЭ, у которого 15 золотых медалей (1999, 2002, 2006−2018), минское «Динамо» становилось чемпионом 7 раз (1992−1995, 1997, 2004), два титула у мозырской «Славии» (1996, 2000), по разу первенствовали могилевский «Днепр» (1998), бобруйская «Белшина» (2001), «Гомель» (2003) и солигорский «Шахтер» (2005).