На старте 29-го чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ сыграют в гостях

В первом туре 15-кратные чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ сыграют в гостях против «Луча», который в новом сезоне объединяется с могилевским «Днепром». Обладатель серебра солигорский «Шахтер» примет у себя дома минское «Торпедо», бронзовые призеры прошлого первенства минские динамовцы на своем поле встретятся с мозырской «Славией». В остальных стартовых матчах сыграют: «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Гомель» — «Неман» (Гродно), «Ислочь» (Минский район) — «Городея», «Витебск» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест).

Чемпионат страны в высшей лиге с участием 16 команд стартует 29 марта, а завершится 30 ноября. По итогам двухкругового турнира элитный дивизион покинут клубы, занявшие 15-е и 16-е места, которых заменят две лучшие дружины из первой лиги. Кроме того, команда, которая финиширует на 14-й позиции в высшей лиге, 5 и 8 декабря проведет переходные матчи с 3-й командой первой лиги.

До начала чемпионата страны все команды должны получить лицензию ассоциации «Белорусская федерация футбола».