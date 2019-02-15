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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» подписал хавбека сборной ЮАР из клуба-участника группы Лиги Европы

Болгарский «Лудогорец» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника сборной ЮАР Мэя Малангу в «Ордабасы».

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Вчера, 14 февраля, руководство обоих клубов подписали все бумаги, по которым Малангу весь 2019 год. После окончания аренды «Ордабасы» получит право выкупа трансфера африканца.

29-летний Малангу пополнил «Лудогорец» летом 2018 года — клуб купил его за 500 тысяч евро у румынского «Динамо» из Бухареста. В чемпионате Болгарии он забил один гол в четырех матчах, а еще две игры провел в групповом раунде Лиги Европы. Его контракт с «Лудогорцем» рассчитан до июня 2021 года.

Кроме того, Малангу играл за бельгийский «Сент-Труйден», турецкий «Коньяспор», шведские «Гетеборг» и «Хельсинборг», а начинал карьеру на родине в «Александра Юнайтед».

За сборную ЮАР Малангу дебютировал в 2012 году и на данный момент забил два гола в 19 матчах. В ее составе он участвовал на Кубке Африканских наций-2013.

Среди титулов Малангу — победа в чемпионате Швеции-2011, в котором он был признан лучшим игроком, а также два Кубка и Суперкубка этой страны. В историю КПЛ он войдет как первый легионер из ЮАР.

Ранее «Ордабасы» договорился с «Лудогорцом» о покупке бразильского полузащитника Жоао Пауло.

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