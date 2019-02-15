Российский футболист перешел в украинский клуб впервые за пять лет

Источник: ФК "Черноморец"

Последним был россиянин Сергей Каретник, в феврале 2014 года совершивший трансфер из «Кубани-2» в донецкий «Металлург». Павлов будет выступать под номером 24. Условия контракта с 28-летним футболистом не уточняются.

Ранее форвард выступал за казанский «Рубин-2», подмосковные «Химки» и другие российские клубы. В 2018 году он перешел в латвийский «Вентспилс».