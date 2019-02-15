Клуб Еркебулана Сейдахмета сыграл вничью с испанской командой
Футболисты российской «Уфы» в рамках сборов в Испании сыграли вничью с «Альмерией», передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты российской «Уфы» в рамках сборов в Испании сыграли вничью с «Альмерией», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 1:1. Румынский защитник Йонуц Неделчару на 12-й минуте вывел «Уфу» вперед, но «Альмерия» на 39-й ответила мячом Давида Рочы.
В этой встрече нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет попал в заявку, но всю игру просидел на скамейке запасных.
Отметим, что «Уфа» ушла на зимний перерыв в
Следующий матч на сборах в Испании «Уфа» проведет 19 февраля. Соперником станет «Локомотив» из Тбилиси, который в 2018 году занял шестое место в чемпионате Грузии.
19-летний Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним
В текущем сезоне РПЛ Сейдахмет провел всего один матч, а еще один раз сыграл в Кубке. В прошлом сезоне он дважды выходил на поле в РПЛ, но затем получил травму,
Еркебулан Сейдахмет не приедет в сборную Казахстана на матч с Молдовой.