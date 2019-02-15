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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Еркебулана Сейдахмета сыграл вничью с испанской командой

Футболисты российской «Уфы» в рамках сборов в Испании сыграли вничью с «Альмерией», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 1:1. Румынский защитник Йонуц Неделчару на 12-й минуте вывел «Уфу» вперед, но «Альмерия» на 39-й ответила мячом Давида Рочы.

В этой встрече нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет попал в заявку, но всю игру просидел на скамейке запасных.

Отметим, что «Уфа» ушла на зимний перерыв в премьер-лиге на 14-м месте из 16 команд, а «Альмерия» выступает во второй по силе лиге Испании и занимает в таблице Сегунды десятую строчку из 22 клубов.

Следующий матч на сборах в Испании «Уфа» проведет 19 февраля. Соперником станет «Локомотив» из Тбилиси, который в 2018 году занял шестое место в чемпионате Грузии.

19-летний Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германии. В 2019 году на сборах форвард провел лишь матч.

В текущем сезоне РПЛ Сейдахмет провел всего один матч, а еще один раз сыграл в Кубке. В прошлом сезоне он дважды выходил на поле в РПЛ, но затем получил травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.

Еркебулан Сейдахмет не приедет в сборную Казахстана на матч с Молдовой.

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