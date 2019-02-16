«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 24 матчей
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Ювентус» на своем поле разгромил «Фрозиноне» в 24-м туре чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Ювентус» на своем поле разгромил «Фрозиноне» в 24-м туре чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Пауло Дибала (6-я минута), Леонардо Бонуччи (17) и Криштиану Роналду (63).
«Ювентус» пока не проигрывал в текущем чемпионате и с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Наполи» (23 игры) на 14 баллов. «Фрозиноне» (16 очков) находится на 19-й строчке.
|Массимилиано Аллегри
|Марко Барони
|Пауло Дибала(Криштиану Роналду)
|6′
|Леонардо Бонуччи(Сами Хедира)
|17′
|Криштиану Роналду(Марио Манджукич)
|63′
|1
|Войчех Щенсны
|57
|Марко Спортьелло
|2
|Маттиа Де Шильо
|3
|Кристиан Молинаро
|19
|Леонардо Бонуччи
|6
|Эдоардо Гольданига
|20
|Жоау Канселу
89′
|25
|Марко Капуано
62′
|23
|Эмре Джан
27′
|27
|Бартош Саламон
37′
|30
|Родриго Бентанкур
|24
|Франческо Кассата
81′
|10
|Пауло Дибала
|92
|Федерико Вивиани
|17
|Марио Манджукич
|28
|Камилло Чано
|3
|Джорджо Кьеллини
70′
|17
|Франческо Дзампано
83′
|4
|Мартин Касерес
|7
|Лука Паганини
|6
|Сами Хедира
81′
|66
|Раман Чибса
78′
|5
|Миралем Пьянич
|5
|Мирко Гори
|7
|Криштиану Роналду
64′
|9
|Даниэль Чофани
58′
|33
|Федерико Бернардески
|89
|Андреа Пинамонти
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|15
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Джуа(Италия)