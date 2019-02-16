«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 24 матчей

Встреча в Турине завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Пауло Дибала (6-я минута), Леонардо Бонуччи (17) и Криштиану Роналду (63).

«Ювентус» пока не проигрывал в текущем чемпионате и с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Наполи» (23 игры) на 14 баллов. «Фрозиноне» (16 очков) находится на 19-й строчке.