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10:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 24 матчей

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Ювентус» на своем поле разгромил «Фрозиноне» в 24-м туре чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча в Турине завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Пауло Дибала (6-я минута), Леонардо Бонуччи (17) и Криштиану Роналду (63).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» пока не проигрывал в текущем чемпионате и с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Наполи» (23 игры) на 14 баллов. «Фрозиноне» (16 очков) находится на 19-й строчке.

Ювентус
3:0
Первый тайм: 2:0
Фрозиноне
Футбол, Италия, Тур 2415.02.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано АллегриМарко Барони
Голы
Пауло Дибала(Криштиану Роналду)6′
Леонардо Бонуччи(Сами Хедира)17′
Криштиану Роналду(Марио Манджукич)63′
Составы команд
1Войчех Щенсны
57Марко Спортьелло
2Маттиа Де Шильо
3Кристиан Молинаро
19Леонардо Бонуччи
6Эдоардо Гольданига
20Жоау Канселу
89′
25Марко Капуано
62′
23Эмре Джан
27′
27Бартош Саламон
37′
30Родриго Бентанкур
24Франческо Кассата
81′
10Пауло Дибала
92Федерико Вивиани
17Марио Манджукич
28Камилло Чано
3Джорджо Кьеллини
70′
17Франческо Дзампано
83′
4Мартин Касерес
7Лука Паганини
6Сами Хедира
81′
66Раман Чибса
78′
5Миралем Пьянич
5Мирко Гори
7Криштиану Роналду
64′
9Даниэль Чофани
58′
33Федерико Бернардески
89Андреа Пинамонти
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)15
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы18
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Джуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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