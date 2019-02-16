Гол Конысбаева не спас «Шахтер» от поражения в матче с польским клубом

Карагандинский «Шахтер» проиграл польскому клубу «ЛКС Лодзь» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 1:2. Голом у «Шахтера» отметился экс-хавбек сборной Казахстана Улан Конысбаев, который находится на просмотре.

Стартовый состав «Шахтера»: Абылайхан Дуйсен, Михаил Габышев, Антон Чичулин, Биржан Кульбеков, Евгений Тарасов, Нияз Шугаев, Сергей Скорых, Рики ван Хаарен, Темирлан Адилов, Стивен Виреду, Дмитрий Бачек.

Отметим, что «Шахтер» в прошлом сезоне КПЛ занял восьмое место, а «ЛКС Лодзь» идет четвертым во второй по силе лиге Польши.