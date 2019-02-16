Гол Конысбаева не спас «Шахтер» от поражения в матче с польским клубом
Карагандинцы за день проведут две игры.
Карагандинцы за день проведут две игры.
Карагандинский «Шахтер» проиграл польскому клубу «ЛКС Лодзь» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 1:2. Голом у «Шахтера» отметился
Стартовый состав «Шахтера»: Абылайхан Дуйсен, Михаил Габышев, Антон Чичулин, Биржан Кульбеков, Евгений Тарасов, Нияз Шугаев, Сергей Скорых, Рики ван Хаарен, Темирлан Адилов, Стивен Виреду, Дмитрий Бачек.
Отметим, что «Шахтер» в прошлом сезоне КПЛ занял восьмое место, а «ЛКС Лодзь» идет четвертым во второй по силе лиге Польши.
Сегодня, 16 февраля, «Шахтер» проведет еще один матч. В 19:30 по времени Астаны карагандинцы начнут встречи против «Зари» из украинской