«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала»
Руководство испанской «Валенсии» довольно игрой, которую показывает российский полузащитник команды Денис Черышев и намерено выкупить права на игрока у «Вильярреала», сообщает Marca.
Руководство испанской «Валенсии» довольно игрой, которую показывает российский полузащитник команды Денис Черышев и намерено выкупить права на игрока у «Вильярреала», сообщает Marca.
По информации издания, боссов клуба также очень радует отсутствие травм у футболиста.
Именно поэтому клуб чемпионата Испании решил воспользоваться опцией выкупа Черышева за €7 млн которая прописана в его арендном соглашении.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» Денис записал на свой счет забитый мяч и голевую передачу. Его команда одержала победу со счетом 2:0.
На данный момент «Валенсия» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 31 очко.