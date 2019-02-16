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18:42 (мск), источник: Газета.Ру

«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала»

Руководство испанской «Валенсии» довольно игрой, которую показывает российский полузащитник команды Денис Черышев и намерено выкупить права на игрока у «Вильярреала», сообщает Marca.

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Источник: AFP 2019

По информации издания, боссов клуба также очень радует отсутствие травм у футболиста.

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Именно поэтому клуб чемпионата Испании решил воспользоваться опцией выкупа Черышева за €7 млн которая прописана в его арендном соглашении.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» Денис записал на свой счет забитый мяч и голевую передачу. Его команда одержала победу со счетом 2:0.

На данный момент «Валенсия» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 31 очко.

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