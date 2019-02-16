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18:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Брайтон» победил «Дерби» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал победу над «Дерби Каунти» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу и вышел в следующую стадию турнира.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Брайтоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Энтони Нокэрт (33-я минута) и Юрген Локадия (45). У гостей отличился Эшли Коул (81).

Соперник «Брайтона» в четвертьфинале Кубка Англии определится позднее в результате жеребьевки.

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