«Кайрат» не удержал победу над аутсайдером украинской премьер-лиги
Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с украинскими «Карпатами» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с украинскими «Карпатами» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 1:1.
Алматинцы повели после гола украинского форварда Адеринсолы Эсеолы, но в итоге не удержали победу.
С украинской командой сыграл и «Шахтер», чей матч с «Зарей» завершился нулевой ничьей. Для карагандинского клуба эта встреча стала второй за день — до этого они со счетом 1:2 проиграли польскому «ЛКС Лодзь».
Отметим, что «Кайрат» занял второе место в КПЛ-2018, а «Шахтер» — восьмое. На четвертой строчке ушла на зимний перерыв в украинской