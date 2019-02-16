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19:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» не удержал победу над аутсайдером украинской премьер-лиги

Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с украинскими «Карпатами» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 1:1.

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Алматинцы повели после гола украинского форварда Адеринсолы Эсеолы, но в итоге не удержали победу.

С украинской командой сыграл и «Шахтер», чей матч с «Зарей» завершился нулевой ничьей. Для карагандинского клуба эта встреча стала второй за день — до этого они со счетом 1:2 проиграли польскому «ЛКС Лодзь».

Отметим, что «Кайрат» занял второе место в КПЛ-2018, а «Шахтер» — восьмое. На четвертой строчке ушла на зимний перерыв в украинской премьер-лиге «Заря», а «Карпаты» идут десятыми из 12 клубов.

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