«Кайрат» не удержал победу над аутсайдером украинской премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:1.

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Алматинцы повели после гола украинского форварда Адеринсолы Эсеолы, но в итоге не удержали победу.

С украинской командой сыграл и «Шахтер», чей матч с «Зарей» завершился нулевой ничьей. Для карагандинского клуба эта встреча стала второй за день — до этого они со счетом 1:2 проиграли польскому «ЛКС Лодзь».