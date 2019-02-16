Принц Саудовской Аравии хочет купить МЮ за 3,8 млрд фунтов
Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман намерен выкупить клуб Английской
Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман намерен выкупить клуб Английской
Член королевской семьи может заплатить за «красных дьяволов» £3,8 млрд.
Принц намерен завершить сделку до начала нового сезона.
В случае успеха, нынешние владельцы «Манчестер Юнайтед», американские бизнесмены Глейзеры, получат £2,2 млрд в качестве чистой прибыли от продажи актива.
Отмечается, что Глейзеры не собирались продавать свой клуб.
Однако сейчас не исключено, что они могут соблазниться предложением Салмана.