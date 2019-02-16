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22:17 (мск), источник: Газета.Ру

Принц Саудовской Аравии хочет купить МЮ за 3,8 млрд фунтов

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман намерен выкупить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

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Источник: Reuters

Член королевской семьи может заплатить за «красных дьяволов» £3,8 млрд.

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Принц намерен завершить сделку до начала нового сезона.

В случае успеха, нынешние владельцы «Манчестер Юнайтед», американские бизнесмены Глейзеры, получат £2,2 млрд в качестве чистой прибыли от продажи актива.

Отмечается, что Глейзеры не собирались продавать свой клуб.

Однако сейчас не исключено, что они могут соблазниться предложением Салмана.

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