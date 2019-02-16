«Лейпциг» победил «Штутгарт», Поульсен сделал дубль
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» победили «Штутгарт» в матче 22-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» победили «Штутгарт» в матче 22-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая на поле «Штутгарта», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых Юссуф Поульсен сделал дубль (6-я, 74-я минуты), еще один мяч забил Марсель Забитцер (68).
У хозяев гол с пенальти забил
Результаты других встреч:
«Вольфсбург» — «Майнц» — 3:0;.
«Хоффенхайм» — «Ганновер» — 3:0;.
«Шальке» — «Фрайбург» — 0:0.