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20:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейпциг» победил «Штутгарт», Поульсен сделал дубль

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» победили «Штутгарт» в матче 22-го тура чемпионата Германии.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на поле «Штутгарта», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых Юссуф Поульсен сделал дубль (6-я, 74-я минуты), еще один мяч забил Марсель Забитцер (68).

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У хозяев гол с пенальти забил экс-полузащитник московского ЦСКА Стивен Цубер (16).

Результаты других встреч:

«Вольфсбург» — «Майнц» — 3:0;.

«Хоффенхайм» — «Ганновер» — 3:0;.

«Шальке» — «Фрайбург» — 0:0.

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