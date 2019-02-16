Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Атлетико» на выезде добились победы над «Райо Вальекано» в мадридском дерби, которое прошло в рамках 24-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Атлетико» на выезде добились победы над «Райо Вальекано» в мадридском дерби, которое прошло в рамках 24-го тура чемпионата Испании.
Игра, прошедшая в субботу на поле «Райо», завершилась победой «Атлетико» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 74-й минуте забил Антуан Гризманн.
«Атлетико» набрал 47 очков и вышел на второе место, у идущего следом «Реала» на два балла меньше и одна игра в запасе.
«Райо Вальекано» с 23 очками занимает 18-е место.
Следующий матч в чемпионате «Атлетико» проведет дома 24 февраля против «Вильярреала». «Райо» днем ранее сыграет на выезде с «Хетафе».
|Мичел
|Диего Симеоне
|Антуан Гризманн(Альваро Мората)
|74′
|13
|Столе Димитриевски
|13
|Ян Облак
|2
|Роберто Роман Тригеро Тито
|2
|Диего Годин
|7
|Алекс Морено
|3
|Филипе Луис
|16
|Хорди Амат
|4
|Сантьяго Ариас
|21
|Абдулае Ба
|24
|Хосе Хименес
90+2′
|15
|Мата Марио Суарес
|8
|Ньигес Сауль
|27
|Санти Комесанья
|7
|Антуан Гризманн
|9
|Гомес Рауль де Томас
|22
|Альваро Мората
|23
|Алехандро Гальвес
76′
|14
|Родриго Эрнандес
75′
|18
|Ривера Альваро Гарсия
|15
|Стефан Савич
|8
|Оскар Трехо
57′
|10
|Анхель Корреа
60′
|22
|Хосе Посо
|11
|Тома Лемар
|11
|Адриан Эмбарба
57′
|23
|Виктор Мачин Перес Витоло
60′
|14
|Тиагу Мануэл Бебе
|19
|Диегу Коста
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)