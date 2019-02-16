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20:41 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Атлетико» на выезде добились победы над «Райо Вальекано» в мадридском дерби, которое прошло в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2019

Игра, прошедшая в субботу на поле «Райо», завершилась победой «Атлетико» со счетом 1:0.

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Единственный гол в матче на 74-й минуте забил Антуан Гризманн.

«Атлетико» набрал 47 очков и вышел на второе место, у идущего следом «Реала» на два балла меньше и одна игра в запасе.

«Райо Вальекано» с 23 очками занимает 18-е место.

Следующий матч в чемпионате «Атлетико» проведет дома 24 февраля против «Вильярреала». «Райо» днем ранее сыграет на выезде с «Хетафе».

Вконтакте
Райо Вальекано
0:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 2416.02.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Campo de Futbol de Vallecas
Главные тренеры
МичелДиего Симеоне
Голы
Антуан Гризманн(Альваро Мората)74′
Составы команд
13Столе Димитриевски
13Ян Облак
2Роберто Роман Тригеро Тито
2Диего Годин
7Алекс Морено
3Филипе Луис
16Хорди Амат
4Сантьяго Ариас
21Абдулае Ба
24Хосе Хименес
90+2′
15Мата Марио Суарес
8Ньигес Сауль
27Санти Комесанья
7Антуан Гризманн
9Гомес Рауль де Томас
22Альваро Мората
23Алехандро Гальвес
76′
14Родриго Эрнандес
75′
18Ривера Альваро Гарсия
15Стефан Савич
8Оскар Трехо
57′
10Анхель Корреа
60′
22Хосе Посо
11Тома Лемар
11Адриан Эмбарба
57′
23Виктор Мачин Перес Витоло
60′
14Тиагу Мануэл Бебе
19Диегу Коста
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)4
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
10Фолы14
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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