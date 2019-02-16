«Миллуолл» победил «Уимблдон» в матче 1/8 финала Кубка Англии
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Миллуолл» обыграл «Уимблдон» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу и вышел в четвертьфинал турнира.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Миллуолл» обыграл «Уимблдон» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу и вышел в четвертьфинал турнира.
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Миллуолла». Гол на пятой минуте забил Маррей Уоллас.
Соперник «Миллуолла» по ¼ финала Кубка Англии определится позднее.