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20:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Миллуолл» победил «Уимблдон» в матче 1/8 финала Кубка Англии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Миллуолл» обыграл «Уимблдон» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу и вышел в четвертьфинал турнира.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Миллуолла». Гол на пятой минуте забил Маррей Уоллас.

Соперник «Миллуолла» по ¼ финала Кубка Англии определится позднее.

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