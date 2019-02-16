Гол Балотелли помог «Марселю» обыграть «Амьен» в чемпионате Франции
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Марсель» обыграл «Амьен» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Марсель» обыграл «Амьен» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Марселе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Флорьян Товен (19-я минута) и Марио Балотелли (25).
«Марсель» вышел на 4-е место в турнирной таблице. «Амьен» — 16-й.
|Руди Гарсия
|Кристоф Пеллиссье
|Флориан Товен
|19′
|Марио Балотелли
|25′
|30
|Стив Манданда
|1
|Режис Гюртнер
|2
|Хироки Сакаи
|2
|Принс-Дезир Гуано
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|4
|Эмиль Крафт
|18
|Жордан Амави
49′
|12
|Бакай Дибасси
|4
|Бубакар Камара
|26
|Эрик Питерс
|8
|Морган Сансон
|5
|Эдди Гнаоре
|5
|Лукас Окампос
|6
|Тома Монкондюи
|28
|Валер Жермен
|9
|Серу Гирасси
|26
|Флориан Товен
84′
|25
|Жордан Лефор
61′
|17
|Буна Сарр
|7
|Саман Годдос
|27
|Максим Лопес
89′
|10
|Стивен Мендоса
80′
|10
|Димитри Пайет
|11
|Хуан Ферней Отеро
|9
|Марио Балотелли
71′
|15
|Мусса Конате
75′
|19
|Луиз Густаву
|20
|Шейк Тимит
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Йохан Амель(Франция)