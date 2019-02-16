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22:22 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Балотелли помог «Марселю» обыграть «Амьен» в чемпионате Франции

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Марсель» обыграл «Амьен» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Марселе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Флорьян Товен (19-я минута) и Марио Балотелли (25).

«Марсель» вышел на 4-е место в турнирной таблице. «Амьен» — 16-й.

Марсель
2:0
Первый тайм: 2:0
Амьен
Футбол, Франция, Тур 2516.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Velodrome
Главные тренеры
Руди ГарсияКристоф Пеллиссье
Голы
Флориан Товен19′
Марио Балотелли25′
Составы команд
30Стив Манданда
1Режис Гюртнер
2Хироки Сакаи
2Принс-Дезир Гуано
15Дуйе Чалета-Цар
4Эмиль Крафт
18Жордан Амави
49′
12Бакай Дибасси
4Бубакар Камара
26Эрик Питерс
8Морган Сансон
5Эдди Гнаоре
5Лукас Окампос
6Тома Монкондюи
28Валер Жермен
9Серу Гирасси
26Флориан Товен
84′
25Жордан Лефор
61′
17Буна Сарр
7Саман Годдос
27Максим Лопес
89′
10Стивен Мендоса
80′
10Димитри Пайет
11Хуан Ферней Отеро
9Марио Балотелли
71′
15Мусса Конате
75′
19Луиз Густаву
20Шейк Тимит
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)10
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
15Фолы15
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЙохан Амель(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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