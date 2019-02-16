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22:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Фенербахче» сыграл вничью с «Коньяспором» в чемпионате Турции

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Соперник петербургского «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» дома сыграл вничью с «Коньяспором» в матче 22-го тура чемпионата Турции по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Стамбуле в субботу, завершилась со счетом 1:1.

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В составе «Фенербахче» голом отметился Жаилсон (в добавленное к первому тайму время), у гостей отличился Морике Фофана (36).

С 33-й минуты «Коньяспор» играл в меньшинстве: красную карточку получил форвард Адис Яхович.

«Фенербахче» с 24 очками занимает 15-е место в чемпионате Турции.

«Фенербахче» сыграет с «Зенитом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Санкт-Петербурге 21 февраля. Первый матч команд в Стамбуле завершился победой «Фенербахче» со счетом 1:0.

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