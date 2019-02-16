«Фенербахче» сыграл вничью с «Коньяспором» в чемпионате Турции
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Соперник петербургского «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» дома сыграл вничью с «Коньяспором» в матче 22-го тура чемпионата Турции по футболу.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Соперник петербургского «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» дома сыграл вничью с «Коньяспором» в матче 22-го тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча, прошедшая в Стамбуле в субботу, завершилась со счетом 1:1.
В составе «Фенербахче» голом отметился Жаилсон (в добавленное к первому тайму время), у гостей отличился Морике Фофана (36).
С 33-й минуты «Коньяспор» играл в меньшинстве: красную карточку получил форвард Адис Яхович.
«Фенербахче» с 24 очками занимает 15-е место в чемпионате Турции.
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