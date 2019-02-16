«Кальяри» одержал волевую победу над «Пармой» в 24-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» одержали волевую победу над «Пармой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» одержали волевую победу над «Пармой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии.
Субботняя игра в Кальяри завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. На гол полузащитника «Пармы» Юрая Куцки (40-я минута) футболисты «Кальяри» ответили точными ударами Леонардо Паволетти (65, 85). На 90-й минуте с поля был удален хавбек «Кальяри» Жуан Педро.
|Роландо Маран
|Роберто Д`Аверса
|Леонардо Паволетти(Лука Чеппителли)
|65′
|Юрай Куцка(Массимо Гобби)
|40′
|Леонардо Паволетти(Николо Барелла)
|85′
|28
|Алессио Краньо
|55
|Луиджи Сепе
|19
|Фабио Пизакане
|2
|Симоне Якопони
|23
|Лука Чеппителли
|18
|Массимо Гобби
|10
|Жоау Педру
90′90′
|22
|Бруну Алвеш
|18
|Николо Барелла
|95
|Алессандро Бастони
46′
|20
|Симоне Падоин
|87
|Юрай Куцка
|21
|Артур Ионицэ
|27
|Жерве Яо Куасси Жервинью
|30
|Леонардо Паволетти
78′
|45
|Роберто Инглезе
|3
|Лука Пеллегрини
32′
|5
|Лео Штулац
64′
|22
|Хараламбос Ликояннис
|32
|Лука Ригони
|8
|Лука Чигарини
36′90′
|17
|Антонино Барилла
89′
|6
|Филип Брадарич
|9
|Фабио Чераволо
|27
|Алессандро Дейола
52′56′
|77
|Джонатан Бьябьяни
87′
|32
|Кирил Десподов
|26
|Лука Силигарди
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|22
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Джанлука Манганьелло(Италия)