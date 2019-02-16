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22:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Кальяри» одержал волевую победу над «Пармой» в 24-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» одержали волевую победу над «Пармой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии.

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Субботняя игра в Кальяри завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. На гол полузащитника «Пармы» Юрая Куцки (40-я минута) футболисты «Кальяри» ответили точными ударами Леонардо Паволетти (65, 85). На 90-й минуте с поля был удален хавбек «Кальяри» Жуан Педро.

Вконтакте
Кальяри
2:1
Первый тайм: 0:1
Парма
Футбол, Италия, Тур 2416.02.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Sardegna Arena
Главные тренеры
Роландо МаранРоберто Д`Аверса
Голы
Леонардо Паволетти(Лука Чеппителли)65′
Юрай Куцка(Массимо Гобби)40′
Леонардо Паволетти(Николо Барелла)85′
Составы команд
28Алессио Краньо
55Луиджи Сепе
19Фабио Пизакане
2Симоне Якопони
23Лука Чеппителли
18Массимо Гобби
10Жоау Педру
90′90′
22Бруну Алвеш
18Николо Барелла
95Алессандро Бастони
46′
20Симоне Падоин
87Юрай Куцка
21Артур Ионицэ
27Жерве Яо Куасси Жервинью
30Леонардо Паволетти
78′
45Роберто Инглезе
3Лука Пеллегрини
32′
5Лео Штулац
64′
22Хараламбос Ликояннис
32Лука Ригони
8Лука Чигарини
36′90′
17Антонино Барилла
89′
6Филип Брадарич
9Фабио Чераволо
27Алессандро Дейола
52′56′
77Джонатан Бьябьяни
87′
32Кирил Десподов
26Лука Силигарди
Статистика
5Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
22Фолы11
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Манганьелло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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