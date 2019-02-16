«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ньюпорт» в 1/8 финала Кубка Англии
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде обыграли команду четвертого дивизиона Англии «Ньюпорт Каунти» в матче 1/8 Кубка Англии.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде обыграли команду четвертого дивизиона Англии «Ньюпорт Каунти» в матче 1/8 Кубка Англии.
Субботняя игра в Ньюпорте завершилась победой гостей со счетом 4:1. Дубль в составе «Манчестер Сити» сделал Фил Фоден (75-я и 90-я минуты), еще по голу забили Лерой Сане (51) и Рияд Марез (90). У «Ньюпорта» отличился Падрейг Амонд (88).
Соперник «Манчестер Сити» по следующему раунду турнира определится позднее.