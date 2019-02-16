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22:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ньюпорт» в 1/8 финала Кубка Англии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде обыграли команду четвертого дивизиона Англии «Ньюпорт Каунти» в матче 1/8 Кубка Англии.

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Источник: AP 2019

Субботняя игра в Ньюпорте завершилась победой гостей со счетом 4:1. Дубль в составе «Манчестер Сити» сделал Фил Фоден (75-я и 90-я минуты), еще по голу забили Лерой Сане (51) и Рияд Марез (90). У «Ньюпорта» отличился Падрейг Амонд (88).

Соперник «Манчестер Сити» по следующему раунду турнира определится позднее.

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