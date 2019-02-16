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23:13 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Реал Сосьедад» разгромили «Леганес» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Реал Сосьедад» дома победил «Леганес» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Микель Ойярсабаль (50-я и 59-я минуты) и Виллиан Жозе (75).

«Реал Сосьедад» с 34 очками занимает седьмое место в Примере, «Леганес» с 29 очками идет 12-м.

Вконтакте
Реал Сосьедад
3:0
Первый тайм: 0:0
Леганес
Футбол, Испания, Тур 2416.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Anoeta
Главные тренеры
Иманол АльгвасильМаурисио Пеллегрино
Голы
Микель Оярсабаль(Аднан Янузай)50′
Микель Оярсабаль(да Силва Виллиан Жозе)59′
да Силва Виллиан Жозе(Рубен Пардо)75′
Составы команд
1Херонимо Рульи
1Иван Пичу Куэльяр
3Диего Льоренте
21′
3Унаи Бустинса
89′
19Тео Эрнандез
90′
5Хонатан Кристиан Сильва
22Рауль Навас
63′
22Димитриос Сиовас
45+1′
35Алекс Сола
24Кеннет Омеруо
5Игор Субельдия
23Микель Весга
17Давид Сурутуса
27Оскар Родригес
11Аднан Янузай
26Юссеф Эн-Несири
8Микель Мерино
68′
2Хуан Франсиско Морено Хуанфран
66′
14Рубен Пардо
10Набиль Эль-Жар
10Микель Оярсабаль
78′
8Хосе Луис Ресио
82′
24Сандро Рамирес
21дель Мармоль Рубен Перес
12да Силва Виллиан Жозе
45′85′
25Мартин Брэйтуэйт
76′
21Хон Баутиста
9Гвидо Каррильо
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)8
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые1
10Фолы16
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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