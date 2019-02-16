Футболисты «Реал Сосьедад» разгромили «Леганес» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Реал Сосьедад» дома победил «Леганес» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Реал Сосьедад» дома победил «Леганес» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в
«Реал Сосьедад» с 34 очками занимает седьмое место в Примере, «Леганес» с 29 очками идет 12-м.
|Иманол Альгвасиль
|Маурисио Пеллегрино
|Микель Оярсабаль(Аднан Янузай)
|50′
|Микель Оярсабаль(да Силва Виллиан Жозе)
|59′
|да Силва Виллиан Жозе(Рубен Пардо)
|75′
|1
|Херонимо Рульи
|1
|Иван Пичу Куэльяр
|3
|Диего Льоренте
21′
|3
|Унаи Бустинса
89′
|19
|Тео Эрнандез
90′
|5
|Хонатан Кристиан Сильва
|22
|Рауль Навас
63′
|22
|Димитриос Сиовас
45+1′
|35
|Алекс Сола
|24
|Кеннет Омеруо
|5
|Игор Субельдия
|23
|Микель Весга
|17
|Давид Сурутуса
|27
|Оскар Родригес
|11
|Аднан Янузай
|26
|Юссеф Эн-Несири
|8
|Микель Мерино
68′
|2
|Хуан Франсиско Морено Хуанфран
66′
|14
|Рубен Пардо
|10
|Набиль Эль-Жар
|10
|Микель Оярсабаль
78′
|8
|Хосе Луис Ресио
82′
|24
|Сандро Рамирес
|21
|дель Мармоль Рубен Перес
|12
|да Силва Виллиан Жозе
45′85′
|25
|Мартин Брэйтуэйт
76′
|21
|Хон Баутиста
|9
|Гвидо Каррильо
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)