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23:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Вердер» на 96-й минуте ушел от поражения в матче с «Гертой»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты бременского «Вердера» в компенсированное время ушли от поражения в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Герты».

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Источник: AP 2019

Игра в Берлине завершилась со счетом 1:1. На гол Дэви Зельке (25-я минута) футболисты «Вердера» ответили мячом 40-летнего Клаудио Писарро (96-я минута).

Следующий матч «Вердер» проведет дома 22 февраля против «Штутгарта», «Герта» днем позже сыграет на выезде с «Баварией».

Герта
1:1
Первый тайм: 1:0
Вердер
Футбол, Германия, Тур 2216.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Olympiastadion
Главные тренеры
Паль ДардаиФлориан Кохфельдт
Голы
Дави Зельке(Саломон Калу)25′
Клаудио Писарро90+6′
Составы команд
22Руне Ярстейн
1Иржи Павленка
4Карим Рекик
27′
5Людвиг Аугустинссон
5Никлас Штарк
15Себастьян Лангкамп
61′
17Максимилиан Миттельштедт
18Никлас Мойсандер
15Марко Груич
23Теодор Гебреселассие
20Валентино Лазаро
77′
30Дави Классен
90+3′
28Фабиан Лустенбергер
35Максимилиан Эггештайн
27Дави Зельке
10Макс Крузе
25Джордан Торунарига
57′
44Филипп Баргфреде
72′75′
3Пер Сильян Шельбред
6Кевин Мевальд
10Ондрей Дуда
90′
11Милот Рашица
75′
6Владимир Дарида
19Джошуа Саджент
8Саломон Калу
81′
24Йоханнес Эггештайн
61′
13Лукас Клюнтер
4Клаудио Писарро
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)8
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
17Фолы12
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЗерен Шторкс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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