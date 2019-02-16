«Вердер» на 96-й минуте ушел от поражения в матче с «Гертой»
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты бременского «Вердера» в компенсированное время ушли от поражения в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Герты».
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты бременского «Вердера» в компенсированное время ушли от поражения в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Герты».
Игра в Берлине завершилась со счетом 1:1. На гол Дэви Зельке (25-я минута) футболисты «Вердера» ответили мячом 40-летнего Клаудио Писарро (96-я минута).
Следующий матч «Вердер» проведет дома 22 февраля против «Штутгарта», «Герта» днем позже сыграет на выезде с «Баварией».
|Паль Дардаи
|Флориан Кохфельдт
|Дави Зельке(Саломон Калу)
|25′
|Клаудио Писарро
|90+6′
|22
|Руне Ярстейн
|1
|Иржи Павленка
|4
|Карим Рекик
27′
|5
|Людвиг Аугустинссон
|5
|Никлас Штарк
|15
|Себастьян Лангкамп
61′
|17
|Максимилиан Миттельштедт
|18
|Никлас Мойсандер
|15
|Марко Груич
|23
|Теодор Гебреселассие
|20
|Валентино Лазаро
77′
|30
|Дави Классен
90+3′
|28
|Фабиан Лустенбергер
|35
|Максимилиан Эггештайн
|27
|Дави Зельке
|10
|Макс Крузе
|25
|Джордан Торунарига
57′
|44
|Филипп Баргфреде
72′75′
|3
|Пер Сильян Шельбред
|6
|Кевин Мевальд
|10
|Ондрей Дуда
90′
|11
|Милот Рашица
75′
|6
|Владимир Дарида
|19
|Джошуа Саджент
|8
|Саломон Калу
81′
|24
|Йоханнес Эггештайн
61′
|13
|Лукас Клюнтер
|4
|Клаудио Писарро
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Зерен Шторкс(Германия)