Писарро 40, а он все еще забивает за «Вердер». Они просто созданы друг для друга

Источник: AP 2019

От редакции. Сегодня Клаудио Писарро забил на 96-й минуте «Герте», став самым возрастным автором гола в истории бундеслиги (40 лет и 136 дней). Кроме того, Писарро стал первым игроком в истории, забивающим в бундеслиге 21 год подряд. В честь достижений легендарного форварда поднимаем текст о любви Писарро и главного клуба его жизни — бременского «Вердера».

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Клаудио Пиcарро и «Вердер» часто расставались, не осознавая: они просто созданы друг для друга. В июле перуанский нападающий снова вернулся в Бремен, и теперь их история любви выглядит так:

1999−2001: первый переход и дебют;

2009−2012: возвращение из «Челси» на правах аренды, а потом и полноценно;

2015−2017: бесплатный переход из «Баварии»;

2018: возвращение 39-летнего форварда из «Кельна», который вылетел во вторую бундеслигу.

В последние годы фанаты «Вердера» грустят: команда, которая в нулевые регулярно брала медали и толкалась в еврокубках, уже почти 10 лет живет без трофеев. Но когда они видят Писарро, все печали стираются.

Жаловался на неприветливых людей

Впервые Клаудио оказался в «Вердере» в 1999-м — до этого в бундеслиге не было ни одного перуанца. 19-летний форвард получил 10-й номер и сразу взялся за дело: уже через неделю он забил «Кайзерслаутерну», а еще спустя несколько дней оформил хет-трик в ворота «Вольфсбурга». В том сезоне бременцы заняли 9-е место в бундеслиге, но дошли финала Кубка Германии (0:3 с «Баварией») и четвертьфинала Кубка УЕФА (0:2 и 2:4 с «Арсеналом»).

Начало получилось мощным: 39 матчей и 15 голов. «Его приход в команду, пожалуй, лучшее, что могло произойти, — радовался тренер “Вердера” Томас Шааф. — Конкуренция была высокой, но такой игрок не должен ее бояться. Я полностью уверен в нем. Знаю, что на него претендуют некоторые итальянские команды, но я хочу, чтобы он остался здесь».

Так и случилось. Следующий сезон Писарро начал в «Вердере», несмотря на интерес еще из Ла Лиги и АПЛ. Он забил в первом туре, но затем последовали два сухих месяца. «Люди в Германии такие же холодные и неприветливые, как здешняя погода», — жаловался вечно улыбчивый Клаудио. С грустью он боролся в бременских барах, за что словил от клуба штраф в размере 10 тысяч марок.

Во втором круге все наладилось: 8 голов в последних 8 матчах и 19 в сезоне. «Вердер» провел скучный год, но журнал Kicker признал Писарро лучшим нападающим второго круга чемпионата.

Им интересовались дортмундская «Боруссия», «Реал», «Барселона», «Интер» и «Бавария» — самым убедительным оказалось 8-миллионное предложение мюнхенцев.

Отлично играл в «Баварии», но постоянно во что-то влипал

В «Баварии» Писарро стал одним из лучших нападающих бундеслиги (174 матча, 71 гол, 7 титулов), но эти шесть лет были еще и очень странными — он постоянно попадал в дурацкие истории. В 2006-м Клаудио дважды за полгода поймали пьяным за рулем: оба раза уровень алкоголя в крови превышал допустимые в Германии 0,05 промилле в два раза. Клуб штрафовал игрока, но тренер Феликс Магат все прощал и не отстранял его от тренировок.

Тогда же что-то сломалось в отношениях перуанца со сборной. Перед двумя матчами команды его агент озадачил федерацию — сказал, что «Бавария» разрешила сыграть Писарро только в одном. Конечно, вскоре выяснилось, что подобных разговоров не было, и в сборной обвинили Клаудио с агентом во вранье. Через полтора года громыхнул другой скандал: Писарро и еще нескольких партнеров застали с проститутками и выпивкой. Каждого отстранили от команды на полтора года и оштрафовали на 10 тысяч фунтов.

«Я очень удивлен этими санкциями, — оправдывался Писарро. — За себя могу ручаться — режим я не нарушал и в положенное время был на базе сборной. Пошли слухи о том, что я даже намерен покинуть команду после произошедшего — не представляю, откуда берутся эти домыслы. Сборная Перу — моя родина, моя мечта, и я намерен защищать ее честь и приносить ей пользу забитыми мячами».

В итоге Писарро рассорился с тренером Хосе Дель Соларом и подал в суд на федерацию. Удачно: дисквалификацию сократили до трех месяцев, а штраф отменили из-за нехватки доказательств. Но в сборную он вернулся только в 2011-м — при новом тренере.

Перед сезоном-2006/07 Клаудио выпрашивал у «Баварии» повышение зарплаты до 4 миллионов евро, но вице-президент клуба Карл-Хайнц Румменигге был резок: «Если кто-то хочет получать как Андрей Шевченко, он должен быть не хуже Шевченко».

Перуанец доиграл сезон и ушел в «Челси», который выиграл борьбу за игрока у «Ювентуса», предложив 4-летний контракт и 50 тысяч фунтов в неделю.

В Мюнхене навсегда запомнили голы и цитату Писарро: «Ощущаю ли я себя моложе после побед? Нет. Счастливее — да, но не моложе. Если бы футболисты молодели после выигранных матчей, то игроки “Баварии” жили бы вечно».

Читайте также Писарро стал игроком «Кельна»

В Бремене приходил в себя после неудачи в «Челси»

В 2008-м Писарро оказался в Бремене во второй раз — с «Челси» ничего не вышло. В Англии перуанец не освоился, хотя ему полностью доверял Моуринью. Уже после увольнения португальца Авраам Грант усадил форварда на скамейку. Писарро получил шанс, только когда Дидье Дрогба и Саломон Калу уехали на Кубок Африки, но голы все равно не шли. Забив дважды за сезон, он отправлялся в дубль, где выслушивал призывы собственных фанатов поскорее убраться.

Годичная аренда в «Вердере» помогла перезапустить карьеру. Клуб стал 10-м в лиге, вылетел на групповом этапе ЛЧ, но выиграл Кубок Германии. Писарро здорово помог команде, забив 17 мячей за сезон. Бременцы выкупили его контракт у «Челси» всего за 2 миллиона евро, хотя он успел вернуться в Лондон и попасть в заявку на чемпионат Англии.

В Бремене Писарро снова был великолепен: 32 гола за два сезона, в которых, правда, «Вердер» ничего не выиграл. За это время фанаты окончательно влюбились в Писарро. Они обожали его за классный футбол, изящные голы и роскошное хобби. В Перу он разводил лошадей (в один момент их даже было 50), которые участвовали в скачках, а затем работники коневодческой фермы Клаудио продавали их в Аргентину.

Кажется, ни у одной лошади Писарро не было случайного имени: Альянц-Арена, Карл-Хайнц (намек на Руменнигге), Мариенплац (центральная площадь в Мюнхене) — все они были частью его жизни.

Еще одно увлечение Писарро — ставки. Он часто загружал крупные суммы на скачки, но не выигрывал больше 800 долларов. Тема лошадей звучала даже в его шутке про собственную прическу: «Да, мои длинные волосы выглядят как конский хвост. Не думайте, что я так стараюсь следовать каким-то трендам, просто у меня не было времени привести себя в порядок. Ну хорошо, время было, просто я слишком ленив, чтобы впутываться туда, где все настолько запущено».

В 2012-м перуанцу было уже 33, его уговаривали остаться в Бремене, но он решил еще раз отправиться за титулами в «Баварию».

Выиграл Лигу чемпионов, но вернулся в «Вердер» закончить карьеру

В Мюнхене Писарро провел 2 года, но остался за спинами двух Марио — Манджукича и Гомеса. Зато перуанец впервые выиграл Лигу чемпионов и взял еще три титула бундеслиги. А перед сезоном-2015/16 оказался свободным агентом — в 35 лет.

Но Писарро и не думал завершать карьеру, он договорился о 2-летнем контракте с клубом, где его ждали в любом возрасте и состоянии. В аэропорту Бремена собрались несколько сотен человек, которые последние дни жили его появлением в городе. Они заряжали прозвище Клаудио «Пицца» и взорвались, как только он появился с тележкой.

«Я в шоке от такого теплого приема. Не ожидал увидеть здесь огромную толпу. Сначала подумал, что со мной в самолете летела какая-то поп-звезда. Джастин Бибер, к примеру, или папа Франциск», — кокетничал футболист.

В первый сезон после возвращения он снова летал по полю: 14 голов в 28 играх. Помогла диета, разработанная итальянским врачом Джулиано Позером, который известен работой с Лео Месси.

Под присмотром Позера перуанец сбросил около 4 килограммов, сохранив мышечную массу. Из рациона нападающего полностью исключили картофель, молочные продукты, хлеб, газировку и шоколад.

В следующем году Писарро помешали травмы и более свежие партнеры — Серж Гнабри и Макс Крузе. В 2017-м с Клаудио не продлили контракт. «Мы пришли с ним к взаимному решению, — объяснял спортивный директор клуба Франк Бауман. Во-первых, у нас значительно выросла конкуренция в нападении. Кроме того, появились молодые таланты, и мы не хотим препятствовать их развитию. Поэтому мы решили не продлевать соглашение с Писарро».

«Для меня всегда было большой честью надевать футболку “Вердера”, — говорил игрок. — Эти болельщики, клуб и город всегда будут занимать особое место в моем сердце. Я бы с радостью провел еще один год здесь, но с пониманием отношусь к решению руководства».

Все выглядело предельно серьезно, но длительного расставания опять не получилось. Командировка на год в «Кельн» и очередное возвращение в «Вердер», где перуанец и завершит карьеру.

«Если в Бремене есть Писарро — значит, с командой все более-менее в порядке», — написала как-то газета Frankfurter Rundschau. И это чистая правда.

Сейчас перуанцу 40 лет, но как сказал он однажды: «Я не чувствуя себя старым. Я чувствую себя Клаудио Писарро».