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01:15 (мск), источник: Sports.Ru

Писарро 40, а он все еще забивает за «Вердер». Они просто созданы друг для друга

Самый милый трансфер лета.

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Источник: AP 2019

От редакции. Сегодня Клаудио Писарро забил на 96-й минуте «Герте», став самым возрастным автором гола в истории бундеслиги (40 лет и 136 дней). Кроме того, Писарро стал первым игроком в истории, забивающим в бундеслиге 21 год подряд. В честь достижений легендарного форварда поднимаем текст о любви Писарро и главного клуба его жизни — бременского «Вердера».

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Клаудио Пиcарро и «Вердер» часто расставались, не осознавая: они просто созданы друг для друга. В июле перуанский нападающий снова вернулся в Бремен, и теперь их история любви выглядит так:

1999−2001: первый переход и дебют;
2009−2012: возвращение из «Челси» на правах аренды, а потом и полноценно;
2015−2017: бесплатный переход из «Баварии»;
2018: возвращение 39-летнего форварда из «Кельна», который вылетел во вторую бундеслигу.

В последние годы фанаты «Вердера» грустят: команда, которая в нулевые регулярно брала медали и толкалась в еврокубках, уже почти 10 лет живет без трофеев. Но когда они видят Писарро, все печали стираются.

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Жаловался на неприветливых людей

Впервые Клаудио оказался в «Вердере» в 1999-м — до этого в бундеслиге не было ни одного перуанца. 19-летний форвард получил 10-й номер и сразу взялся за дело: уже через неделю он забил «Кайзерслаутерну», а еще спустя несколько дней оформил хет-трик в ворота «Вольфсбурга». В том сезоне бременцы заняли 9-е место в бундеслиге, но дошли финала Кубка Германии (0:3 с «Баварией») и четвертьфинала Кубка УЕФА (0:2 и 2:4 с «Арсеналом»).

Начало получилось мощным: 39 матчей и 15 голов. «Его приход в команду, пожалуй, лучшее, что могло произойти, — радовался тренер “Вердера” Томас Шааф. — Конкуренция была высокой, но такой игрок не должен ее бояться. Я полностью уверен в нем. Знаю, что на него претендуют некоторые итальянские команды, но я хочу, чтобы он остался здесь».

Так и случилось. Следующий сезон Писарро начал в «Вердере», несмотря на интерес еще из Ла Лиги и АПЛ. Он забил в первом туре, но затем последовали два сухих месяца. «Люди в Германии такие же холодные и неприветливые, как здешняя погода», — жаловался вечно улыбчивый Клаудио. С грустью он боролся в бременских барах, за что словил от клуба штраф в размере 10 тысяч марок.

Во втором круге все наладилось: 8 голов в последних 8 матчах и 19 в сезоне. «Вердер» провел скучный год, но журнал Kicker признал Писарро лучшим нападающим второго круга чемпионата.

Им интересовались дортмундская «Боруссия», «Реал», «Барселона», «Интер» и «Бавария» — самым убедительным оказалось 8-миллионное предложение мюнхенцев.

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Отлично играл в «Баварии», но постоянно во что-то влипал

В «Баварии» Писарро стал одним из лучших нападающих бундеслиги (174 матча, 71 гол, 7 титулов), но эти шесть лет были еще и очень странными — он постоянно попадал в дурацкие истории. В 2006-м Клаудио дважды за полгода поймали пьяным за рулем: оба раза уровень алкоголя в крови превышал допустимые в Германии 0,05 промилле в два раза. Клуб штрафовал игрока, но тренер Феликс Магат все прощал и не отстранял его от тренировок.

Тогда же что-то сломалось в отношениях перуанца со сборной. Перед двумя матчами команды его агент озадачил федерацию — сказал, что «Бавария» разрешила сыграть Писарро только в одном. Конечно, вскоре выяснилось, что подобных разговоров не было, и в сборной обвинили Клаудио с агентом во вранье. Через полтора года громыхнул другой скандал: Писарро и еще нескольких партнеров застали с проститутками и выпивкой. Каждого отстранили от команды на полтора года и оштрафовали на 10 тысяч фунтов.

«Я очень удивлен этими санкциями, — оправдывался Писарро. — За себя могу ручаться — режим я не нарушал и в положенное время был на базе сборной. Пошли слухи о том, что я даже намерен покинуть команду после произошедшего — не представляю, откуда берутся эти домыслы. Сборная Перу — моя родина, моя мечта, и я намерен защищать ее честь и приносить ей пользу забитыми мячами».

В итоге Писарро рассорился с тренером Хосе Дель Соларом и подал в суд на федерацию. Удачно: дисквалификацию сократили до трех месяцев, а штраф отменили из-за нехватки доказательств. Но в сборную он вернулся только в 2011-м — при новом тренере.

Перед сезоном-2006/07 Клаудио выпрашивал у «Баварии» повышение зарплаты до 4 миллионов евро, но вице-президент клуба Карл-Хайнц Румменигге был резок: «Если кто-то хочет получать как Андрей Шевченко, он должен быть не хуже Шевченко».

Перуанец доиграл сезон и ушел в «Челси», который выиграл борьбу за игрока у «Ювентуса», предложив 4-летний контракт и 50 тысяч фунтов в неделю.

В Мюнхене навсегда запомнили голы и цитату Писарро: «Ощущаю ли я себя моложе после побед? Нет. Счастливее — да, но не моложе. Если бы футболисты молодели после выигранных матчей, то игроки “Баварии” жили бы вечно».

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В Бремене приходил в себя после неудачи в «Челси»

В 2008-м Писарро оказался в Бремене во второй раз — с «Челси» ничего не вышло. В Англии перуанец не освоился, хотя ему полностью доверял Моуринью. Уже после увольнения португальца Авраам Грант усадил форварда на скамейку. Писарро получил шанс, только когда Дидье Дрогба и Саломон Калу уехали на Кубок Африки, но голы все равно не шли. Забив дважды за сезон, он отправлялся в дубль, где выслушивал призывы собственных фанатов поскорее убраться.

Годичная аренда в «Вердере» помогла перезапустить карьеру. Клуб стал 10-м в лиге, вылетел на групповом этапе ЛЧ, но выиграл Кубок Германии. Писарро здорово помог команде, забив 17 мячей за сезон. Бременцы выкупили его контракт у «Челси» всего за 2 миллиона евро, хотя он успел вернуться в Лондон и попасть в заявку на чемпионат Англии.

В Бремене Писарро снова был великолепен: 32 гола за два сезона, в которых, правда, «Вердер» ничего не выиграл. За это время фанаты окончательно влюбились в Писарро. Они обожали его за классный футбол, изящные голы и роскошное хобби. В Перу он разводил лошадей (в один момент их даже было 50), которые участвовали в скачках, а затем работники коневодческой фермы Клаудио продавали их в Аргентину.

Кажется, ни у одной лошади Писарро не было случайного имени: Альянц-Арена, Карл-Хайнц (намек на Руменнигге), Мариенплац (центральная площадь в Мюнхене) — все они были частью его жизни.

Еще одно увлечение Писарро — ставки. Он часто загружал крупные суммы на скачки, но не выигрывал больше 800 долларов. Тема лошадей звучала даже в его шутке про собственную прическу: «Да, мои длинные волосы выглядят как конский хвост. Не думайте, что я так стараюсь следовать каким-то трендам, просто у меня не было времени привести себя в порядок. Ну хорошо, время было, просто я слишком ленив, чтобы впутываться туда, где все настолько запущено».

В 2012-м перуанцу было уже 33, его уговаривали остаться в Бремене, но он решил еще раз отправиться за титулами в «Баварию».

Выиграл Лигу чемпионов, но вернулся в «Вердер» закончить карьеру

В Мюнхене Писарро провел 2 года, но остался за спинами двух Марио — Манджукича и Гомеса. Зато перуанец впервые выиграл Лигу чемпионов и взял еще три титула бундеслиги. А перед сезоном-2015/16 оказался свободным агентом — в 35 лет.

Но Писарро и не думал завершать карьеру, он договорился о 2-летнем контракте с клубом, где его ждали в любом возрасте и состоянии. В аэропорту Бремена собрались несколько сотен человек, которые последние дни жили его появлением в городе. Они заряжали прозвище Клаудио «Пицца» и взорвались, как только он появился с тележкой.

«Я в шоке от такого теплого приема. Не ожидал увидеть здесь огромную толпу. Сначала подумал, что со мной в самолете летела какая-то поп-звезда. Джастин Бибер, к примеру, или папа Франциск», — кокетничал футболист.

В первый сезон после возвращения он снова летал по полю: 14 голов в 28 играх. Помогла диета, разработанная итальянским врачом Джулиано Позером, который известен работой с Лео Месси.

Под присмотром Позера перуанец сбросил около 4 килограммов, сохранив мышечную массу. Из рациона нападающего полностью исключили картофель, молочные продукты, хлеб, газировку и шоколад.

В следующем году Писарро помешали травмы и более свежие партнеры — Серж Гнабри и Макс Крузе. В 2017-м с Клаудио не продлили контракт. «Мы пришли с ним к взаимному решению, — объяснял спортивный директор клуба Франк Бауман. Во-первых, у нас значительно выросла конкуренция в нападении. Кроме того, появились молодые таланты, и мы не хотим препятствовать их развитию. Поэтому мы решили не продлевать соглашение с Писарро».

«Для меня всегда было большой честью надевать футболку “Вердера”, — говорил игрок. — Эти болельщики, клуб и город всегда будут занимать особое место в моем сердце. Я бы с радостью провел еще один год здесь, но с пониманием отношусь к решению руководства».

Все выглядело предельно серьезно, но длительного расставания опять не получилось. Командировка на год в «Кельн» и очередное возвращение в «Вердер», где перуанец и завершит карьеру.

«Если в Бремене есть Писарро — значит, с командой все более-менее в порядке», — написала как-то газета Frankfurter Rundschau. И это чистая правда.

Сейчас перуанцу 40 лет, но как сказал он однажды: «Я не чувствуя себя старым. Я чувствую себя Клаудио Писарро».

Автор: Вадим Кораблев

Герта
1:1
Первый тайм: 1:0
Вердер
Футбол, Германия, Тур 2216.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Olympiastadion
Главные тренеры
Паль ДардаиФлориан Кохфельдт
Голы
Дави Зельке(Саломон Калу)25′
Клаудио Писарро90+6′
Составы команд
22Руне Ярстейн
1Иржи Павленка
4Карим Рекик
27′
5Людвиг Аугустинссон
5Никлас Штарк
15Себастьян Лангкамп
61′
17Максимилиан Миттельштедт
18Никлас Мойсандер
15Марко Груич
23Теодор Гебреселассие
20Валентино Лазаро
77′
30Дави Классен
90+3′
28Фабиан Лустенбергер
35Максимилиан Эггештайн
27Дави Зельке
10Макс Крузе
25Джордан Торунарига
57′
44Филипп Баргфреде
72′75′
3Пер Сильян Шельбред
6Кевин Мевальд
10Ондрей Дуда
90′
11Милот Рашица
75′
6Владимир Дарида
19Джошуа Саджент
8Саломон Калу
81′
24Йоханнес Эггештайн
61′
13Лукас Клюнтер
4Клаудио Писарро
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)8
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
17Фолы12
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЗерен Шторкс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вердер
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