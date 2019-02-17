Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.02
Барселона1
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
16.02
Аталанта1
Милан3
Футбол. Зарубежный
16.02
Анже3
Ницца0
Футбол. Зарубежный
16.02
Монако1
Нант0
Футбол. Зарубежный
16.02
Герта1
Вердер1
Футбол. Зарубежный
16.02
Реал Сосьедад3
Леганес0
Футбол. Зарубежный
16.02
Кальяри2
Парма1
Футбол. Зарубежный
16.02
Марсель2
Амьен0
Футбол. Зарубежный
16.02
Райо Вальекано0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
16.02
Шальке-040
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
16.02
Хоффенхайм3
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
16.02
Штутгарт1
РБ Лейпциг3
Футбол. Зарубежный
16.02
Вольфсбург3
Майнц0
Футбол. Зарубежный
16.02
Сельта1
Леванте4
Все события
Фоторепортажи
7Зобнину — 25. Главные кадры карьеры
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
00:00 (мск), источник: ТАСС

«Монако» обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 16 февраля. Футболисты «Монако» победили «Нант» со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции.

Наверх
Источник: Reuters

Единственный гол забил Желсон Мартинш на 13-й минуте. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте. Во втором тайме он получил желтую карточку за грубую игру.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Матч стал первым для «Монако» после ухода россиянина Вадима Васильева с постов вице-президента и генерального директора клуба.

«Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 22 очка в 25 матчах. «Нант» идет 14-м, имея 27 очков после 25 игр.

В следующем матче монегаски сыграют дома с «Лионом» 24 февраля. «Нант» в этот же день примет «Бордо».

Монако
1:0
Первый тайм: 1:0
Нант
Футбол, Франция, Тур 2516.02.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимВахид Халилходжич
Голы
Желсон Мартинш(Рони Лопеш)13′
Составы команд
1Даниэль Субашич
30Чиприан Тэтэрушану
2Фоде Балло-Туре
25Энок Кватенг
25Камиль Глик
14Шарль Траоре
32Бенуа Бадиашиле
25′
3Диегу Карлос
19Джибриль Сидибе
5Эдгар Ие
15Адриэн Силва
90+5′
10Маджид Уорис
44Сеск Фабрегас
19Абдулайе Туре
29Желсон Мартинш
28Валентен Ронжье
17Александр Головин
52′83′
6Педру Алвес Лукас Лима
74′
14Жорж-Кевин Нкуду
22Энтони Лимбомб
9Радамель Фалькао
87′
11Валентен Эйсерик
62′
11Карлос Винисиус
21Рене Крхин
73′
7Рони Лопеш
44′65′
7Калифа Кулибали
67′
4Жан-Эд Аолу
27Антонио Манце
79′
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)6
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
13Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОливье Тюаль(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нант
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Биатлонистка РФ расстреляла все мишени. Она почти в десятке
Принц Саудовской Аравии хочет купить МЮ за 3,8 млрд фунтов
«Начал ныть»: что известно о состоянии Харитонова
Две шайбы и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом» в примере
Французский биатлонист выиграл гонку преследования на этапе КМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь