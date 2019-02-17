«Монако» обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу

Источник: Reuters

Единственный гол забил Желсон Мартинш на 13-й минуте. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте. Во втором тайме он получил желтую карточку за грубую игру.

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Матч стал первым для «Монако» после ухода россиянина Вадима Васильева с постов вице-президента и генерального директора клуба.

«Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 22 очка в 25 матчах. «Нант» идет 14-м, имея 27 очков после 25 игр.