«Монако» обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу
ТАСС, 16 февраля. Футболисты «Монако» победили «Нант» со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции.
ТАСС, 16 февраля. Футболисты «Монако» победили «Нант» со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции.
Единственный гол забил Желсон Мартинш на 13-й минуте. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте. Во втором тайме он получил желтую карточку за грубую игру.
Матч стал первым для «Монако» после ухода россиянина Вадима Васильева с постов
«Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 22 очка в 25 матчах. «Нант» идет 14-м, имея 27 очков после 25 игр.
В следующем матче монегаски сыграют дома с «Лионом» 24 февраля. «Нант» в этот же день примет «Бордо».
|Леонарду Жардим
|Вахид Халилходжич
|Желсон Мартинш(Рони Лопеш)
|13′
|1
|Даниэль Субашич
|30
|Чиприан Тэтэрушану
|2
|Фоде Балло-Туре
|25
|Энок Кватенг
|25
|Камиль Глик
|14
|Шарль Траоре
|32
|Бенуа Бадиашиле
25′
|3
|Диегу Карлос
|19
|Джибриль Сидибе
|5
|Эдгар Ие
|15
|Адриэн Силва
90+5′
|10
|Маджид Уорис
|44
|Сеск Фабрегас
|19
|Абдулайе Туре
|29
|Желсон Мартинш
|28
|Валентен Ронжье
|17
|Александр Головин
52′83′
|6
|Педру Алвес Лукас Лима
74′
|14
|Жорж-Кевин Нкуду
|22
|Энтони Лимбомб
|9
|Радамель Фалькао
87′
|11
|Валентен Эйсерик
62′
|11
|Карлос Винисиус
|21
|Рене Крхин
73′
|7
|Рони Лопеш
44′65′
|7
|Калифа Кулибали
67′
|4
|Жан-Эд Аолу
|27
|Антонио Манце
79′
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Оливье Тюаль(Франция)